Veeduría solicita al CNE que se revoque inscripción de Julián Bedoya por doble militancia

Antioquia

Un integrante de la Veeduría Transparencia Electoral radicó este martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Julián Bedoya a la gobernación de Antioquia en las elecciones del próximo mes de octubre.

Según Luis Humberto Guidales García, el aspirante no cumplió los requisitos legales porque incurrió, presuntamente en doble militancia al no renunciar a su curul de Senador antes del tiempo estimado por la ley, lo que según el veedor lo inhabilita de inmediato y es lo que pretende mediante el CNE. Insiste que el señor Bedoya debió haber renunciado a su curul antes del 29 de junio del 2022 y no lo hizo.

“Sucede que, cuando él ostenta la condición de congresista él llega hasta el 20 de julio como congresista por el partido liberal y para cambiar de partido la norma dice que renunciar doce meses antes a la curul del día de inscripción y el primer día de inscripción es el 29 de junio, por consiguiente, entonces él no podría presentarse por otro partido y él se inscribió por un partido de afros si no estoy mal. Entonces, él violenta el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia”, recalcó el veedor.

A partir de este momento será el CNE el que entre a analizar las pruebas presentadas por el veedor, se le hace traslado al candidato y se surtirá el proceso admirativo a seguir y se decidirá que no pueda participar en las elecciones como candidato o por el contrario la entidad ratifica su candidatura.