Santiago Arias: Me gustaría regresar a la Selección, aún tengo tiempo de volver

“Aún hay tiempo de volver a demostrar”. Con esas palabras, Santiago Arias dejó claro su deseo de regresar a la Selección Colombia. Si bien una complicada lesión de tobillo lo alejó de las canchas y terminó por despedirlo del fútbol europeo, en el Cincinnati de la MLS de a poco ha ido encontrando su mejor nivel.

El lateral antioqueño retará este miércoles 23 de agosto al Inter de Lionel Messi en las semifinales de Copa, mientras sigue aumentando el nivel con la idea de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el inicio de las Eliminatorias. “Si vuelvo será como la primera vez”, asegura en una entrevista con EFE en el centro deportivo del club.

El currículum de Arias está marcado por éxitos en grandes clubes de Europa. Fue triple campeón de Holanda en el PSV Eindhoven, ganó la Supercopa europea con el Atlético Madrid y vistió las camisetas del Granada y del Bayer Leverkusen. Ve con optimismo su experiencia en la MLS, convencido de que le “quedan muchos años de fútbol”.

Arias contó cómo salió de su calvario de lesiones, sus buenos recuerdos de su paso por el Atlético Madrid pese a que algunas “cosas no cuadraron con entrenadores y directivos” y cómo recuperó en Cincinnati la “confianza” para relanzarse.

Recuperación de la lesión

Hubo momentos obviamente difíciles, momentos en los que piensas en muchas cosas. Tu familia es importante, estar con las personas que te quieren, obviamente siempre pensar en positivo incluso si a veces es difícil. Eso me ayudó mucho a salir de esa lesión, fue una lesión bastante difícil y al final todo salió muy bien. Pude volver a retomar algunos partidos, a veces me costó un poco más, era algo muy normal. Ahora tengo ritmo, tengo competencias, estoy subiendo el nivel y todavía me quedan muchos años de fútbol.

Volver a la Selección

Eso siempre es un orgullo. Obviamente me gustaría regresar, creo que a raíz de la lesión dejé de ir, aún tengo tiempo para volver, para volver a demostrar, para seguir creciendo. Y créeme que si vuelvo a ir será como la primera vez que fui a la selección. Intentaré dar siempre lo mejor, lucharé por mi país que es lo mejor que te puede pasar como jugador.

Llegada al Cincinnati

Tuve conversaciones primero con el cuerpo técnico y directivo, hubo un proyecto bastante bueno, me gustó, y al final decidí venir aquí. Lo que más necesitaba en ese momento era ritmo de juego, tener confianza, y sentí que era mi oportunidad.

Nivel de la MLS

Es un nivel bueno. No puedes compararlo con ligas europeas porque están obviamente muy adelantadas, llevan muchos años siendo elite, pero en Estados Unidos se está mejorando cada vez más. Con los jugadores que han llegado va a crecer aún más, le queda un futuro enorme. Fue un buen paso para mí, estoy contento por eso.

Tiempos libres

Hay partidos que los miro, lo veo en compañía de mis amigos y mi familia. Ahora me queda un poco menos tiempo porque tengo tres hijos y tengo que estar también con ellos, disfrutar un rato.

Etapa Atlético de Madrid

Mi paso por el Atlético al final el primer año fue bastante bueno, alcancé a jugar varios partidos, el segundo también pude jugar algo. En lo que yo sentí lo hice bastante bien, de pronto hay cosas que no cuadran con entrenadores, con directivos, pero al final eso sale de las manos del futbolista. De mi parte siempre di lo mejor, traté de demostrar, pero el fútbol es así. Yo al final siempre me quedo con lo bueno. Estuve en un equipo bastante defensivo, ahí mejoré mucho esa parte, que no la tenía años anteriores en el PSV. Siempre es bueno tomar lo mejor que encuentras en un lugar y aprovechar.

