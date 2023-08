Lluvias en Cartagena serán hasta la madrugada del miércoles: Gestión del Riesgo

Cartagena

Cartagena vive los estragos de la tormenta tropical ‘Franklin’ que hace su paso por el Caribe Colombiano, trayendo abundantes precipitaciones acompañada de vientos pronunciados.

Desde la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), reportaron la activación de los 165 Comités Barriales de Emergencias (COMBAS), los cuales ya registran inundaciones en el corregimiento de Bayunca, sectores de Olaya, El Pozón, Policarpa, y al menos una casa destechada en Pasacaballos.

Paso de tormenta tropical en el Caribe genera fuertes lluvias en Cartagena

“La última trazabilidad señaló que nos esperan lluvias hasta las 4 AM del miércoles. En este momento cambian muchas de las recomendaciones que se hacen desde la oficina, ya nos toca es esperar; si el techo en su casa no lo aseguró en el momento que estaba seco hoy no lo haga, si no es necesario no salga de la casa y hacer todo el trabajo de prevención”, manifestó Fernando Abello, Director de Gestión del Riesgo en esta capital.

Entre tanto, también se advierte precaución en la navegabilidad ante el aumento del oleaje.