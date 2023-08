El Pulso del Fútbol, 22 de agosto de 2023

Play/Pause E Pulso del Fútbol, 22 de agosto de 2023 46:06 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria 2-1 de Millonarios ante Once Caldas. Juan Felipe dijo: “Millonarios no fue el equipo que tanto nos gustaba, ni el que ganó el campeonato, pero va en crecimiento. Pedro Sarmiento se puso bravo cuando le preguntaron por qué sacó a Dayro”. Sobre el tema César agregó: “En cambio a mí me gustó el Once Caldas que jugó muy bien. Catastrófico lo de Pedro Sarmiento cuando sacó a Dayro Moreno”.

