“La situación en los territorios es extraordinariamente angustiosa”: Humberto de la Calle

Cúcuta

En medio de la visita de la Comisión de Paz del Congreso a la ciudad de Cúcuta, los parlamentarios aseguraron que hay que fortalecer la comunicación entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, haciendo énfasis en el ministro del interior para que se dé más importancia al conocimiento de los mandatarios de sus propios territorios y no desconozcan la crisis de inseguridad que se vive en los diferentes departamentos.

“Es como una negación de esta situación de inseguridad que viene de antes, no es un problema que se concentre en el actual gobierno, pero me parece que lo que hay que hacer es diálogo con los gobernadores y no negar la existencia de una situación complicada. Uno como ministro lo que debe establecer es un canal que además arranca de la legitimidad de los gobernadores que son los que están en los territorios” dijo a Caracol Radio el senador Humberto de la Calle.

Líderes de las víctimas de Norte de Santander manifestaron a los congresistas su frustración por el no cumplimiento de los acuerdos de paz en la región del Catatumbo, por lo que se insiste al gobierno nacional a fortalecer su presencia en los territorios.

“Va a ser muy difícil lograr la paz total si se trabaja sin el fundamento del cumplimiento de lo que ya fue un compromiso del estado. Lo que está pasando aquí en el Catatumbo y en otros sectores de Colombia es que hay un cierto descontrol territorial, realmente entendemos el deseo del presidente de dar un paso adelante, de buscar nuevos mecanismos y escenarios, pero la situación en los territorios es extraordinariamente angustiosa en términos de secuestro y extorsión” agregó el senador.

El parlamentario finalizó insistiendo en que hay que mirar la política de seguridad no solo en cifras, sino en control territorial.