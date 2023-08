El Sisbén seguirá funcionando, no se va acabar

Bucaramanga

Había miedo frente a las declaraciones del director general del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, por la posibilidad de acabar con el Sisbén, que es el sistema que recolecta información y brinda un puntaje, para que los habitaciones en situaciones vulnerables de acuerdo a esa caracterización, se dirijan a entidades que otorgan acceso a beneficios.

La secretaría de Planeación de Bucaramanga, Martha Osorio López, mencionó que el Sisbén nunca ha otorgado subsidios, ni acceso a programas sociales, porque esa no es su función, también comentó que no dejará de existir: “Igual si seria un susto si se acabara el Sisbén, porque es la manera como se focaliza, pero yo no creo, eso no se va acabar, cada gobierno llega con sus ajustes para mejorar las metodologías, pero digamos que eso no es una noticia que tenga asidero, eso no va a pasar”.

El Sisbén, a través de las oficinas municipales y departamentales recolecta información de la población que es envían a la seccional nacional de planeación y es este el encargado a través de esos datos y un software generar un puntaje, en el sistema de información hay unas variables que lo catalogan como persona que puede acceder o no, a subsidios y otros beneficios que son otorgados por entes territoriales.