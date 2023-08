Yeison Gordillo cambia de equipo en el fútbol argentino

El volante caucano Yeison Gordillo es nuevo jugador de Vélez Sarsfield de Argentina, equipo al que llega tras haber tenido una destacada actuación en Unión de Santa Fe, cuadro con el que disputó la primera parte del 2023.

“Es un paso importante, estoy seguro que tomé la mejor decisión, venir a un club donde me querían hace tiempo, hace muchísimos años y hoy Dios me da la oportunidad de estar quí. Esperemos contrarrestar ese cariño de la misma forma”, fueron las primeras palabras de Gordillo a su llegada al conjunto de Liniers.

💬 Yeison Gordillo y sus primeras palabras en #Vélez pic.twitter.com/VdzQR0HC17 — Vélez Sarsfield (@Velez) August 16, 2023

De Sebastián Méndez, técnico del club, el colombiano destacó: “creo que Sebas es un excelente técnico, pasional, que tiene sentido de pertenencia, que está en el club de sus amores y que quiere lo mejor para el club”.

“Siempre he visto a Vélez como un club importante, grande, que ha conseguido cosas muy gratificantes para el fútbol argentino. Me llena de orgullo, me llena de ilusión y esperemos construir una linda historia”, añadió sobre sus objetivos en el club.

Finalmente, de los hinchas de su nuevo equipo, resaltó: “es una hinchada pasional, que siente, que tiene sentido de pertenencia, que espera como todos que el club esté en los puestos de arriba, que es donde debe estar”.

Su tercer equipo en Argentina

Este será el tercer equipo de Yeison Gordillo en el fútbol argentino, tras vestir los colores de San Lorenzo y recalar en Unión de Santa Fe, luego de su paso fugaz por el Junior. En Unión disputó 23 partidos y marcó un gol durante el primer semestre del 2023..