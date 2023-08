“Si Fedecafé no se reestructura, se acaba el contrato del Fondo del Café”: advirtió Petro

Colombia

Durante un encuentro con cafeteros del Huila, en Pitalito, el presidente Gustavo Petro lanzó varias críticas a la cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros, asegurando que su reestructuración se hace necesaria porque tal y como opera en la actualidad, no refleja la situación y problemáticas de los productores de café a nivel nacional.

De hecho, el mandatario mandó una advertencia sobre la continuación del Fondo Nacional del Café: “Tenemos la existencia de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público, el Fondo Nacional del Café. ¿Qué hacemos con ese contrato? Va a finiquitar, tiene una fecha de terminación; podemos, porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también es un recurso público que administraba Fedegán. ¿Hacemos lo mismo? Voy a dejar esto como puntos... Si la Federación de Cafeteros no se reestructura, de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la federación”.

Una de sus principales críticas al presidente de la federación tiene que ver con el tema de los ingresos monetarios. “Un cafetero hoy promedio se gana al año $12 millones. ¿Cuánto gana el presidente de la Federación? ¿Cómo puede haber un representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un trabajador es 12/20 millones por año, y él se gana doscientos? Eso no puede ser. La representación gremial tiene que ser representativa de lo que hay”, afirmó Petro.

El presidente también recordó que “a mi me engañaron. El gremio engañando al presidente, eso no puede ser. Se pueden tener discusiones, podemos estar distantes, pero una cosa es eso y otra engañar al presidente de la República. No es por Petro, sino porque es la Constitución, la ley, el Estado de Derecho, las posiblidades de dialogar, de tener paz; las diferencias no significan que no se pueda dialogar”.

Sin embargo, consideró el mandatario que el problema con el presidente de Fedecafé “es un punto que más que al presidente, le corresponde es a la gente del café. Porque esa es su representación, no la mía, no la del Gobierno”. No obstante, ratifició que “ese tema hay que resolverlo, obviamente. Debe resolverse reestructurando la federación y poniéndola transparentemente como la representación genuina y actual del mundo cafetero, con sus problemas”.