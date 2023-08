¿Comienza reconstrucción de la coalición de Gobierno?: Petro se reunió con bancada de La U

Congreso

En la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada de senadores del Partido de La U, con miras a analizar la reconstrucción de la coalición de Gobierno. En el encuentro estuvieron también presentes los ministros de Interior y de las TIC, Luis Fernando Velasco y Mauricio Lizcano, al igual que el director del DAPRE Carlos Ramón González.

“Hoy nos reunimos con la bancada del Senado del partido de La U, para constituir las bases del acuerdo nacional en el Senado de la República y las reformas sociales”, indicó el presidente en su cuenta de Twitter.

El encuentro duró aproximadamente dos horas, fue cordial y los congresistas percibieron en el presidente una actitud conciliadora, al margen de diferencias que se presentaron en el pasado.

El senador Juan Felipe Lemos contó que “el presidente Gustavo Petro invitó a la bancada a participar del acuerdo nacional que ha venido planteándole a la opinión pública. Hablamos de temas que hoy están enfrentando los colombianos, como la creciente inseguridad en todo el territorio nacional”.

También, como dijo el presidente, hablaron de las reformas que vuelven al legislativo. “El interés del Gobierno es que las reformas puedan hacer tránsito en el Congreso de la República, no en las condiciones de la legislatura anterior, sino unas reformas consensuadas, dialogadas, que involucren a todos los sectores que puedan afectar o beneficiar”, añadió Lemos.

Sobre la postura de la colectividad, el congresista anticipó que “nosotros no vamos a ser un palo en la rueda para el gobierno. Entendemos con mayor cabeza fría y con menos intereses electorales. ¿Qué significa eso? Vamos a seguir obrando con independencia, haremos parte de ese acuerdo nacional en la medida en que las reformas puedan ser discutidas, en que nuestros puntos de vista puedan ser considerados y en que no se quieran imponer las mismas en el trámite que van a surtir en el Congreso”.

Aunque el tema de la representación en el Gobierno también estuvo sobre la mesa, los senadores de La U consideran que no es momento para discutirlo, entre otras por el escándalo de presunta financiación ilegal de campaña que enfrenta Petro.

A propósito de este punto, Lemos simplemente dijo que no tienen quejas contra ningún ministro: “no tenemos, por decirlo de alguna manera, ningún reparo frente a los funcionarios. Sí insistimos en la necesidad de avanzar en la ejecución presupuestal. Ya en los debates que hemos venido haciendo las comisiones económicas, hemos advertido que va muy lenta esa ejecución del presupuesto aprobado para esta vigencia y que aún no se han entregado los recursos de la adición presupuestaria. Entonces, si no se ponen las pilas con eso, no tendrá nada que mostrar el gobierno en las regiones”.

Hasta mediados de este año, La U venía haciendo parte de la coalición de gobierno; sin embargo, por diferencias con Petro con las reformas Laboral y de Salud, optaron por pasarse a la independencia.