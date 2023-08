Experiencias y ofertas gastronómicas en el Hilton

No hay nada mejor que una buena comida y el Hilton en sus sedes tanto en Bogotá como en las demás sedes del país, ha destacado su compromiso con la excelencia culinaria a través de sus restaurantes distintivos, en esta oportunidad presenta la iniciativa del desayuno buffet por un dólar, para quienes realicen nuevas reservas hasta el 21 de agosto, para futuras estadías en lo que resta del año, con una combinación de frutas y buffet.

Por otro lado, el Oka Grill House presenta un menú audaz y auténtico, fusionando ingredientes locales con técnicas culinarias innovadoras para brindar una experiencia gastronómica de alta calidad, acompañado con un emocionante Brunch los sábados, con una variedad de ingredientes preparados por su equipo de cocina, terminando en el Four Eleven, con su ambiente social y amplio, ofrece cócteles y música en vivo, donde los viernes hay un evento único: “Sushi, Cócteles y jazz en vivo” al estilo All you can eat.

Finalmente, una de las propuestas más llamativas es la Barbie Room, una experiencia inmersiva que ha capturado la atención de aquellos que buscan vivir momentos únicos. Durante su estadía en esta habitación temática, los huéspedes podrán deleitarse con una gastronomía especialmente diseñada con toques inspirados en Barbie, creando una experiencia culinaria única y divertida.