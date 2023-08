Acoso y amenazas de muerte durante 7 años: la historia de María Antonia

María Antonia Sanín, exestudiante de la universidad EAFIT, en Medellín, denuncia el acoso, desde hace por lo menos 7 años, del cual es víctima por parte de un hombre al que conoció en esa institución. A través de su cuenta oficial de ‘X’ decidió compartir la persecución cibernética que ha tenido que soportar por parte de un excompañero de clases.

La víctima denunció que todo inició cuando ella era estudiante de economía, allí en un semillero de investigación, conoció a Andrés Buitrago, quién desde ese momento le mandaba constantes mensajes por medio de Whatsapp, a pesar de no obtener respuesta alguna.

Ante los mensajes reiterativos por parte de este sujeto Maria Antonia Sanín procedió a bloquearlo de todas sus redes sociales pero el sujeto no paró ahí. “Yo me di cuenta que esto era una cosa muy seria cuando el tipo empezó a contactar personas que no eran solamente yo”, narra.

Expresó que empezó a escribirle también a su familia, a sus jefes y maestros “el tipo manifestaba saber donde trabaja yo, después de eso nunca volví a actualizar por ejemplo LinkedIn y pues así fue que me di cuenta que el asunto era muy serio, así comenzó el acoso”.

Acto seguido, contó María Antonia, iniciaron los problemas. Al parecer, Andrés se obsesionó con ella a tal punto de comenzar a escribirle constantemente ofreciéndole supuestas propuestas de emprendimientos, en las que la joven se negaba a participar.

“El decía que yo era su musa, que tenía que encontrarme, que necesitaba que yo le diera una oportunidad, pero eso claramente me causaba terror”, narró en la conversación con Caracol Radio. Además agregó que el miedo es que el hecho llegue a lo físico y que el sujeto pueda trascender su obsesión más allá de las redes sociales.

Sanín recalcó que desde la institución educativa han puesto a su disposición las rutas de ayuda y comentó que pese a los llamados que le ha hecho a la familia de él, no ha obtenido ayuda.

Además indicó que no es la única víctima. “Catherine Juvinao y otras mujeres han salido a dar sus testimonios son la viva prueba de que el tipo encuentra la manera, consigue todas las redes sociales y los correos y los datos de las personas que son sus víctimas”.

Maria Antonia tiene una orden de restricción, la cual ha sido violada en varias ocasiones, incluso en una de esas se abrió un nuevo caso pero, cuenta que la Fiscalía no le ha ayudado.

“La fiscalía ha sido negligente, le entregó a esta persona que entiendo que es su derecho, información mía, como mi teléfono, mi numero de cédula, el número de cédula y el teléfono de mis abogados que ha usado incesantemente para difundir, acosar a mi familia, acosar a mi abogado, lleva 2 años escribiéndole todos los días a mi abogado disparates, amenazas y cosas extrañas y la Fiscalía no hizo absolutamente nada”.

