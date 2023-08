Egresada denuncia un caso de acoso y amenazas de muerte desde hace seis años en Medellín

Medellín

Ante los mensajes reiterativos por parte de este sujeto Maria Antonia Sanín procedió a bloquearlo de todas sus redes sociales pero el sujeto no paró ahí “yo me di cuenta que esto era una cosa muy seria cuando el tipo empezó a contactar personas que no eran solamente yo, cuando dejó de limitarse a hacer, te escribo mensajes, te busco, te agrego, a estoy mandándole mensajes con intenciones muy claras explicitas, a personas que son importantes como mi familia, quienes fueron mis jefes(que en ese momento ya no lo eran), mi jefe de carrera, el tipo manifestaba saber donde trabaja yo, después de eso nunca volví a actualizar por ejemplo LinkedIn y pues así fue que me di cuenta que el asunto era muy serio, así comenzó el acoso”.

Por otra parte Sanín recalcó que desde la institución educativa se han preocupado bastante y le han puesto a su disposición las rutas de ayuda y así mismo comentó que pese a los llamados que le ha hecho a la familia de él, no ha obtenido ayuda.

Ella tiene una orden de restricción la cual ha sido violada en varias ocasiones, incluso en una de esas se abrió un nuevo caso pero la Fiscalía no le ha ayudado. Sobre esto también se pronunció “pero la fiscalía ha sido negligente, le entregó a esta persona que entiendo que es su derecho, información mía, como mi teléfono, mi numero de cédula, el número de cédula y el teléfono de mis abogados que ha usado incesantemente para difundir, acosar a mi familia, acosar a mi abogado, lleva 2 años escribiéndole todos los días a mi abogado disparates, amenazas y cosas extrañas y la fiscalía no hizo absolutamente nada”.

Desde Caracol Radio conocimos otras denuncias, es el caso de Aura Cifuentes quien se desempeñaba como Directora de Gobierno Digital cuando fue contactada por Andrés Buitrago “A mi una vez me invitan a un Twitter Spaces, yo me conecto y el moderador le da la palabra a gente que tenga la mano levantada; el caso es que el tipo dice mi nombre es Andrés Buitrago y soy el CEO de esta empresa que tiene llamada regular 3/4, yo quisiera hacerle mi pregunta dirigida a la doctora Aura Cifuentes, usted siendo Directora de Gobierno Digital nunca nos quiso dar una reunión, nunca se quiso reunir presencialmente conmigo, el tipo insistiendo en que quería verme, de forma presencial”.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado pero desde la Secretaría de mujeres distrital se contactaron con Maria Antonia Sanín para ponerse a su disposición.

También lea: Por presuntas irregularidades en contratos investigarán al Gobernador de Antioquia