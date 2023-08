Jose Enamorado sobre ‘Bolillo’ Gómez: Es un excelente entrenador

José Enamorado, uno de los últimos refuerzos del Junior de Barranquilla, estuvo en diálogos con El Alargue de Caracol Radio sobre su debut, su adaptación al equipo Tiburón y sobre el técnico Hernán Darío Gómez.

Acerca de su debut con los tiburones, el barranquillero afirmó que se sintió cómodo, a pesar de llevar pocos días entrenando y adaptándose al estilo de juego del ‘Bolillo’: “Muy bien, cómodo. Obviamente apenas llevaba unos días y estaba adaptándome a la idea de juego, a mis compañeros. Nos pudimos traer un empate de visitante y ahora solamente esperar que se nos dé el resultado de local, acá en Barranquilla.”

Sobre la idea de juego, y el estilo, del técnico Hernán Darío, Enamorado aseguró: “Como yo lo veo, no es un esquema defensivo. Si nos ponemos a ver en los partidos el esquema y los jugadores que tiene Junior y las opciones de gol que genera por partido, no es un estilo defensivo. Lastimosamente no ha podido entrar, pero ya la idea, como te digo, hemos venido trabajando fuertemente para que el sábado podamos sacar una victoria de local”.

¿Qué le pide el Bolillo?

Que juegue a lo que yo sé hacer y qué compromiso cuando no tenemos el balón. Ya después con el balón que solamente me da la Libertad y me apoya en las decisiones que tome dentro del campo.

¿Hay presión por no conseguir resultados?

Nosotros estamos comprometidos. El equipo sabe lo que se está jugando estos últimos días, sabe lo que se está jugando en el torneo. Sabemos que no se han dado las cosas en el inicio del campeonato, pero la idea es sacarlo adelante y comenzar con el pie derecho el sábado contra pasto

¿Qué tan buen entrenador es Hernán Darío Gómez?

Excelente. De parte de él tengo todo el apoyo, desde que llegué me acogió. Siempre me brindó el apoyo. Dentro de la cancha ya toca demostrar.

¿Bolillo está desactualizado?

Yo de ese tema no opino. Todos los técnicos con los que yo estado, y ahora con el profe que me ha dado la oportunidad y la confianza en el equipo. A parte todos técnicos, los que he tenido en mi carrera, siempre me han dado la confianza y yo creo que eso ya da mucho que hablar de la persona. Ya uno dentro del campo es respaldar y hacer que las cosas se den de la mejor manera para que el equipo gane