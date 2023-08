DT del Watford aclara los rumores sobre Yaser Asprilla y explica por qué no ha jugado

El nombre de Yaser Asprilla ha sido uno de los colombianos más cotizados durante el mercado de fichajes en Europa. Las cualidades y el buen desempeño que tuvo durante el Mundial Sub-20 hizo que varios equipos del Viejo Continente pusieran la lupa sobre el joven volante de 19 años.

Entre los equipos que estarían buscando el fichaje del chocoano aparecen Real Sociedad, Porto, Newcastle y Brighton, este último es el club que tendría la carrera ganada para concretar el pase. Incluso, hasta el Real Madrid ha sonado como opción para el futbolista.

Sin embargo, desde el club se han encargado de desmentir las supuestas intenciones que tendría el ex Envigado. Primero lo hizo el director deportivo del Watford, Scott Duxbury, quien aseguró que Asprilla se quedará esta temporada en el equipo.

Posteriormente, lo hizo el entrenador Valérien Ismaël en rueda de prensa previa al duelo por la fecha 2 de la segunda división inglesa ante el Plymouth, quien manifestó que los rumores no son ciertos. “No puedo opinar sobre lo de Yaser porque no es cierto, él entrena todos los días, está concentrado, está feliz de estar aquí. Entonces no sabemos de dónde vienen”.

Asimismo, cuando se le preguntó por qué el colombiano no jugó los dos primeros partidos oficiales de la temporada frente a QPR (fecha 1) y Stevenage (Copa de la Liga), el entrenador francés manifestó que apenas está iniciando la temporada y escogerán el momento adecuado para que participe en el equipo.

“Necesitamos ser pacientes, son solo dos juegos, mañana es otro. Queremos darle la oportunidad y lo veremos, pero debemos elegir el momento adecuado para que muestre su calidad. Tendrá la oportunidad y esperamos que pueda mostrar su calidad como lo hizo en la pretemporada”, agregó al respecto del jugador que permaneció en el banco en ambos juegos.

Asprilla, que ha sido convocado a la Selección Colombia de Mayores bajo el mando de Néstor Lorenzo, tiene contrato con The Hornets hasta 2026. Desde que llegó al equipo a mediados de 2022, disputó 39 partidos en la temporada anterior, de los cuales en 16 lo hizo como titular, marcó solo un gol y repartió dos asistencias.