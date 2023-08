Lilibeth Hernández: la primera conductora de ambulancia en Cartagena y el Caribe

Cartagena

Lilibeth Hernández, se convirtió en la primera conductora de una ambulancia en la región Caribe. Esta mujer de 38 años, madre de dos niños y oriunda del municipio de Arjona en el norte de Bolívar, labora para IPS Health Cars que presta sus servicios a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

Lilibeth es todo un ejemplo dentro del gremio de conductores de ambulancias en la capital de Bolívar, campo que en su gran mayoría es ocupado por hombres en todo el país. Con ganas de superarse, la arjonera emprendió una tarea en la cual ha demostrado que las mujeres también tienen excelentes habilidades frente al volante.

“Es manejar un vehículo totalmente diferente, pues llevamos personal médico, pacientes que necesitan ayuda y equipos. Debemos tener mucho control, yo aprendí a manjar gracias a mi papá que está en el cielo. Él siempre nos motivó a hacer todo lo que nos proponemos; mi esposo también fue fundamental porque me incentivó mucho a conducir para ser un poco más independiente”, expresó ante los micrófonos de Caracol Radio.

Hernández, quien es asesora comercial de profesión, se enteró de la vacante en Health Cars gracias a una persona cercana que le comentó que en esa IPS estaban buscando una mujer con habilidades de conducción. Aunque su primer recorrido en la ambulancia no fue una urgencia vital, afirma que sí sintió muchos nervios.

“Fue un recorrido bastante cerca, no fue una urgencia vital solo un traslado. Estaba muy nerviosa, mientras que el paciente estaba tranquilo. Es más, la persona que trasladé me preguntó que si era la doctora, cuando le dije que era la conductora se sorprendió y me dijo que nunca había visto una mujer conduciendo una ambulancia. Mis compañeros me han recibido muy bien, me dicen que si estoy ahí es porque tengo la habilidad y las capacidades. Mi familia y mis hijos están orgullosos, le hablan de mí a todo el mundo”, señaló.

Lilibeth Hernández invitó a las empresas del país a dar mayores oportunidades a las mujeres porque muchas tienen excelentes habilidades, pero no las han explotado por falta de oportunidades laborales. “Nosotras podemos ser buenas conductoras, buenas policías, buenas trabajadoras. Esto no se trata de género, esto se trata de querer esforzarse”, concluyó.