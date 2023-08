“Cementerio central con las cifras más dramáticas y preocupantes”: JEP

Cúcuta

La Justicia Especial para la Paz en el marco de una audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas para la alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander advirtió que el grado de complejidad encontrado en el cementerio central de la ciudad “es histórico”.

María del Pilar Valencia magistrada de la sección de primera Instancia para casos de audiencia de reconocimiento y verdad quien hace parte de este tribunal dijo a Caracol Radio que “este trabajo está unido a la labor de la fiscalía, la unidad de búsqueda estamos hablando de 770 cuerpos identificados, de esto el mayor porcentaje de cuerpos sin identificación y un menor numero de cuerpos identificados y no reclamados. Cifras que son posteriores del 2007. De acuerdo con la información entregada por la fiscalía los periodos más álgidos no están porque los años más álgidos fueron en el 2000.

Frente a las acciones judiciales que se habían instaurado contra el alcalde y el gobernador reveló la jurista que “esta administración tiene que tomar responsabilidad. Hubo una sanción con arresto y multa que no se aplicó por cuanto en el periodo interposición de recursos se cumplió tardíamente la presentación de un plan de adecuación que en estos momentos está en marcha”.

“Como lo principal no es la sanción sino la adopción de las medidas se ordenó su inaplicación. No obstante, después de un tiempo, no es el tema de la disposición de cuerpos, sino que hay una informalidad administrativa que se pretende superar para que este circulo vicioso se le pueda poner fin” dijo la magistrada.

Y agregó que “en este momento tendremos que balancear el estado de avance de la adecuación para ver si amerita tomar una medida en esta ausencia o se le sigue haciendo seguimiento al plan de adecuación”.

Finalmente señaló que en la actualidad este tribunal tiene intervenidos más de 30 sitios de inhumación y cementerios en el país y estamos en el cementerio de Cúcuta que presenta las cifras más ¿dramáticas y preocupantes.