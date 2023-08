El jueves 10 de agosto se abrirá el segundo puente militar en la vía Bogotá - Villavicencio

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García, anunció la apertura del segundo puente para la vía al llano, a raíz de todos los inconvenientes y problemas ocasionados originalmente en esta vía por lo sucedido en el municipio de Quetame hace algunas semanas.

En un inicio dijo lo siguiente: “Es una muy buena noticia la que nos da el Batallón de Ingenieros Militares, de haber finalizado los trabajos antes de tiempo del segundo puente, que efectivamente mañana se habilitará para tener ya el paso en dos sentidos en el km 50 a la altura de la vereda Naranjal”.

Además, explicó: “Sobre la movilidad ya quedaría el paso en ambos sentidos, hemos tenido ese traumatismo, pero hay que agradecerle de nuevo al Ejército Nacional el trabajo, porque también debemos decir que la concesión y la ANI no han querido ser solidarios con ambos departamentos, pero ya con la habitación de este puente habrá paso en los dos sentidos”.

Sobre el tema de la ANI aseguró que no se explica por qué no hay receptividad por parte de a organización por el tema que se presentó. “Evidentemente ya hoy no vale la pena tomar alguna medida, pero si hubiéramos podido mejorar la situación de los viajeros y los transportadores por más de 10 días y seguimos atendiendo la emergencia de Quetame en los sitios más afectados”.