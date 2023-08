Hernán Darío Gómez le responde a los críticos: “No he visto un rival superior a Junior”

Junior de Barranquilla no levanta cabeza. Este sábado 5 de agosto, el cuadro rojiblanco alcanzó su quinto partido sin ganar (cuatro en Liga, uno en Copa Colombia) bajo el mandato de Hernán Darío Gómez, resultado que amplía todavía más la brecha entre la dirección técnica y los hinchas.

Justamente en la conferencia de prensa posterior al duelo frente al Unión Magdalena, que terminó empatado a cero, el Bolillo se mostró conforme con el rendimiento de su equipo, aunque dejó en claro que el gran pecado de sus dirigidos pasa por la falta de gol.

Asimismo señaló que su puesto como entrenador no está en riesgo, a pesar de la falta de resultados, e incluso sentenció que todos esos rumores de salida hacen parte de un “cuento trabajado” por personas ajenas a la institución. Agregó que hasta el momento, ninguno de los rivales que ha enfrentado han logrado superar a sus dirigidos.

La próxima salida del Junior será el sábado 12 de agosto en el Metropolitano ante Deportivo Pasto.

Duelo ante Unión Magdalena

Balance del empate a cero: El Junior en el primer tiempo sale a imponerse con el estilo que está tratando de adquirir. Tener esa elaboración sometiendo al rival y generando opciones. Por momentos se vio. En el segundo tiempo, el equipo se vuelve clásico. Chocó mucho, guerreó con el equipo contrario, intensidad y poco juego, eso no le conviene a Junior. Se comprometió mucho a (José) Enamorado, pero hay que acompañarlo, hay que buscar la forma de jugar con él. Nos faltó la claridad, tomar la decisión mejor. Nos falta para irnos en ventaja. Pero vimos un equipo que guerrea también. Estos clásicos son muy duros y fuertes y ahí perdimos nuestra fortaleza que es jugar.

Nerviosismo por la falta de gol: El equipo fue mas tranquilo en el primer tiempo y trabajó lo de la semana. Cuando empieza el segundo tiempo y pasan los minutos, pierde seguridad y claridad en el juego y por eso se precipita al arco contrario. Eso hay que trabajarlo. Desde que empezamos el torneo es la primera vez que no nos hacen gol y eso nos da seguridad, pero si se pierden las opciones y no viene el gol, ya se precipitan y se pierden oportunidades muy claras”.

Salida de Cariaco González: Con la salida de Cariaco, el equipo pierde juego, es muy claro porque es el que se asocia con todos. Cuando sale se vuelve mas directo y por eso entra Enamorado. Hay que atacar al ritmo de él porque hay que acompañarlo. Estaban (Gabriel) Fuentes, Pablo (Lencina), Vladimir (Hernández) y ellos notan dónde se puede jugar mejor. No es que por el lado derecho no se juegue sino que hay que mirar por dónde se encuentran los espacios. Con Enamorado se juega más frontal y no tuvimos la pausa para descomponer la zona defensiva del Magdalena que también tuvo sus virtudes, es un equipo muy fuerte. Es normal un clásico cero a cero y el equipo chocó, ‘guerrió’ y eso también es importante.

Molestia de la afición y posible salida

Balance de la Liga: De los cuatro partidos que hemos jugado, no he visto un rival superior a Junior. Nos falta más tranquilidad para meterla. Hay que trabajar, apenas son cuatro fechas no más. Mi cabeza todavía no está expuesta, eso es un cuento que a veces viene trabajado.

Agradecimiento a los hinchas: Estamos muy agradecidos por el respeto, el aplauso y el trato desde la tribuna a los jugadores. No hubo malos tratos ni cantos malucos. Son hinchas que quieren al equipo en las buenas y en las malas. Agradecemos a la gente de Valledupar.