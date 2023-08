La cultura se toma a Boyacá este fin de semana

Tunja

Si no tiene planes para este puente festivo, Boyacá le ofrece la más variada programación en 13 municipios para que usted y toda su familia disfrute con la música, el deporte, la cultura, las artes y mucho más.

Para comenzar, Tunja festeja este fin de semana su cumpleaños número 484, y para festejarlo, ha dispuesto de una gran programación, en la que mezcla la música, expresiones artísticas, talleres, cultura, danza y mucho más.

Entre otros eventos se realizará hoy, desde las 10:00 a.m., en el Parque Recreacional del Norte, la gran apertura del Día del Rock, en el que se presentarán bandas lo cales y nacionales como Don Tetto, The Mills, Diamante Eléctrico, Superlitio, Kraken, Oh’Laville, Telebit, Apolo 7, V For Volume, Kristal, Rocka, Valdo Rodríguez, Burana Polar, Leo Brigman, Nasa Histories y muchos más.

A las 2:00 p.m., se cumplirá el Festival de Tunas (Plaza de Bolívar), mientras que a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el Festival “Nuestra Raza”, además de un invitado especial y el gran concierto con el “Trio Cely Triana”.

En el municipio de La Uvita, se realizará hasta el lunes 7 de agosto las Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen de las Mercedes del Tabor, con actividades en la Plaza de Eventos.

Busbanzá llevará a cabo hoy y mañana, en el Parque Principal, el Festival del Día del Carmen.

En San José de Pare se cumplirá mañana el Primer Festival Pareño de Danzas Folclóricas desde las 10:00 a.m.

Sativanorte desarrolla el XVIII Festival Nacional del Torbellino en el Parque Principal que culmina este domingo.

Sativasur cumple este 5, 6 y 7 de agosto el Campeonato Intercolonias de Futbol 5 en la Cancha Sintética del municipio; El segundo Encuentro de Música Colombiana ‘Luís Alfredo Orozco Garavito’ en el Parque El Promesero y las Festividades de Mitaca en Honor al Señor de Los Milagros y a la Virgen del Carmen.

Saboyá vivirá el III Festival de la Cucharita de Hueso en el Parque Principal, desde las 2:00 p.m., además del Concurso de Música Carranguera que se realizará este lunes en este escenario.

Tibasosa tiene previsto este domingo el Concierto con Manuel Cadena y La Mirla Negra en la Casa del Bosque al Amanecer (4:00 p.m.), además de eventos culturales en La Monarca.

Hoy en Sogamoso se presentará el cantante Alex Campos en la Tarima de Eventos Culturales (2:00 p.m.)

Mongua tiene sus tradicionales Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen, mientras que en Nuevo Colón se disputará mañana la Séptima Etapa del Tour MTB en el Parque Principal, a partir de las 7:30 de la mañana.

En Paipa se hacen las Festividades Patronales en la Vereda Chital, Fiestas en Peña Blanca y la Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen, que irán hasta el lunes 7 de agosto

Turmequé lleva a cabo la Clausura del proyecto ‘Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Artística del Municipio’, que se cumple en el Parque Principal Diego de Torres y en el municipio de Boyacá, Boyacá se festejará el próximo martes, 8 de agosto, el cumpleaños del municipio en el Centro Urbano (8:00 a.m.)