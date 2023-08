Jhon Córdoba: Le dije no a millonarias ofertas por seguir esperando el llamado a Selección

Jhon Córdoba pasa por un gran momento en el fútbol de Rusia. El delantero colombiano, en su segunda temporada con el Krasnodar, ha disputado cuatro partidos (tres por Liga, uno por Copa) y acumula dos goles y una asistencia.

Su buen promedio goleador, desde que actuaba en la liga alemana, no ha sido suficiente para recibir el tan anhelado llamado a la Selección Colombia, algo que, según confesó en Deportes Caracol Sábado, continúa esperando a sus 30 años. Incluso reveló haberle dicho no a jugosas ofertas del fútbol asiático para seguir en el radar del equipo nacional.

Asimismo reconoció que en estos momentos toma con “más tranquilidad” el tema de las convocatorias, razón por la que está centrado en hacer lo mejor posible en su club y a partir de allí dar cada vez más motivos para ser tenido en cuenta.

Córdoba, nacido en Istmina, Chocó, tan solo ha sido llamado en una oportunidad para la Absoluta. Se dio en la doble jornada de Eliminatorias del mes de octubre en 2020, cuando el director técnico era Carlos Queiroz. En aquella oportunidad fue suplente en la victoria 3-0 ante Venezuela y la igualdad a dos tantos frente a Chile.

Poderío goleador en los clubes

Números en Alemania: Contando la temporada que estuve en segunda, que fue un año, hice 71 goles. Con Colonia, en segunda división, hice 21 goles esa temporada, después marqué 14 en la Bundesliga y después fui al Hertha Berlín, que hice siete goles, pero tuve muchos problemas musculares. Vine al Krasnodar. En la primera temporada hice 6 y tuve una lesión que me sacó casi 8 meses de jugar. Ya me recuperé y he venido marcando goles.

Vida en Rusia

Ha recibido siempre un buen trato: Acá me han tratado súper bien. Estuve en clubes donde fui super feliz como el Mainz, Colonia que fue impresionante. Acá en Krasnodar ha sido impresionante, estoy a gusto. El tema familiar es lo que me hace replantear cosas. Es diferente la cultura, se ve super bien porque es la ciudad más caliente de Rusia, esta semana estuvimos con temperaturas de 40 grados y en invierno casi no hace frío. En este momento ellas van viniendo.

La guerra en Rusia: Nosotros vivimos con total tranquilidad. No es un tema que tengas que ver. Estoy acá jugando fútbol y es lo que me importa, desentenderme.

Alemania vs Rusia: Son dos ligas completamente diferentes. La liga alemana es de mucha transición al ataque y para uno como delantero es lo que uno quiere. En la liga rusa es más física. Pegan demasiado y los equipos “pequeños” se defienden mucho. Tiene un sistema táctico muy marcado, que es mandarte uno o dos personas para poderte marcar. Aquellos partidos fáciles son complicados porque te mandan siempre a alguien a jugar junto a ti.

Tema Selección Colombia

Relación con Mateo Cassierra: Con Mateo las veces que nos hemos visto, hemos hablado. La verdad es que no hay una rivalidad como tal. Al estar en otro país que no es el nuestro, uno intenta apoyarse entre compatriotas y más bien uno se alegra que al otro le vaya bien.

Esperando el llamado de la Selección: Siempre, no solamente yo. Somos muchos lo que esperamos ese llamado a la Selección. En el Chocó un 80% esperan ese llamado y mucha gente en Colombia, la verdad. Seguimos trabajando para eso y es algo que todavía tengo pendiente, que siempre he querido. He trabajado para ello, pero no ha llegado. Sigo trabajando, intentando hacerlo bien en mi equipo, intentaremos rendir y ojalá algún día llegue ese llamado.

Nadie de la Federación lo ha buscado: La verdad es que no he tenido contacto con nadie de la Federación. Nunca pierdo la esperanza, seguiré trabajando, haciéndolo bien y marcando goles. Espero algún día volteen a ver por acá porque hay personas que queremos estar ahí y aportar todo.

NO a grandes ofertas esperando por la Selección: La prioridad en este momento es mi equipo. La Selección lo dejo por si llega, ya me lo tomo con más tranquilidad. Si llega, está bien; si no, entonces aprovecho para estar con mi hija y verla crecer. El tema Selección es algo que tengo pendiente desde hace muchos años, pero el ver que no llega es bastante frustrante, porque he tenido ofertas de países árabes y he dejado de ir por seguir esperando ese llamado. Pero bueno, esto hace parte del fútbol y yo solo sigo preparándome.

No hay afán, pero el sueño sigue presente: El tema no es tanto de dinero, más bien de eso que tengo pendiente. De decir que no me puedo ir porque hasta que no me quite eso de encima, no miraré para allá. Las ofertas que te hacen de Asia son difíciles de decirles que no, pero sigo aguantando desde hace 2-3 años. Al final es un 50-50: unos me dicen vamos y otros dicen que espere porque llegará el llamado. Tengo familiares, amigos, que están ahí atentos y recibimos mucho apoyo la verdad. Ahora me lo tomó con más tranquilidad porque plantearte ese escenario de marcar goles y goles, después esperar la convocatoria y preguntar en el club si han llamado por mí y que te dijeran que no otra vez, pues mira compro pasajes para irme con mi familia a Barcelona y estar todos juntos. Ya está.