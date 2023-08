El Pecoso Correa criticó a Fernando Salazar y apuntó contra el “juego limpio” de Águilas

El Pecoso Correa estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes Sábado contando su versión de la historia y de lo sucedido, dentro, y fuera, de la cancha en el partido entre Águilas Doradas y Once Caldas. El equipo dorado se llevó la victoria 2-1 frente a su gente.

El defensor de 39 años expresó su malestar sobre la música en el camerino, los malos tratos hacia el cuerpo arbitral y hacia su equipo: “Sabemos que Águilas dentro de la cancha nos ganó el partido, pero en temas de juego limpio sentimos que podemos aportar cosas para que nuestro fútbol siga mejorando, sea más vistoso y más entretenido. Desde el primer tiempo los balones se perdían. Desafortunadamente no ha sido la única vez que don Fernando (Salazar) ha estado involucrado en estos temas. Su lenguaje no tan bueno hacia los árbitros, hacia nuestra delegación y la música que ponen en la puerta del camerino, que no se puede escuchar nada y no se puede hablar”.

Sobre las palabras, y el lenguaje usado, Correa aseguró: “No quiero profundizar mucho en el tema. Simplemente mencionar y seguramente le pondrán más atención porque por parte del club hubo una respectiva queja. Lo único que se espera es que el fútbol salga triunfador ante esto y se tomen las correcciones indicadas. Es un llamado al juego limpio y de aprendizaje para todo el fútbol colombiano”.

Acerca de la música, y si le pidieron a la organización bajar a la música, El Pecoso afirmó: “Cuándo terminó el primer tiempo, yo salí y los bafles estaban ahí. Yo fui a moverlos y a bajarle el volumen. Había una persona ahí, pero decía que por motivos de patrocinadores, o algo así, no los podían mover. Nosotros le pedimos amablemente que le mermara, que entendieran nuestra situación. Eso lo hacen para incomodar, y lo consiguieron. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque seguramente la orden era que mantuvieran eso así.

Hizo un llamado también a la Federación para que mejorarán el tema de las cámaras y el VAR: “Ojalá esta situación sirva para mejorar. Ya van 3 eventos en que las cámaras pueden mejorar en una posición. Lástima que tengamos que ser ejemplos para mejorar en esto que no nos está favoreciendo en el resultado, pero ojalá puedan mejorar y tomar cartas en el asunto. Tenemos mucho trabajo para que nuestro fútbol siga creciendo y pueda ser más llamativo”.

Por último, Andrés Correa hizo referencia a la mejoría que ha tenido Once Caldas: “Nosotros nos sentimos más cómodos. De una u otra forma, hablando del juego de ayer, fueron dos tiempos diferentes. La orden del principio la quisimos interpretar de la forma correcta. En el segundo nos soltamos un poco más, pero ya teníamos el resultado en contra. No quiero hablar de actitud, en la parte táctica nos fue bien. En los entrenamientos hemos sentido un buen crecimiento y ojalá esto nos pueda servir para enfrentar la Liga, que conocemos nuestra actualidad, y queremos salir de esta situación”.

Escuche la entrevista completa