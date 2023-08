Pastora de una iglesia, implicada en macabro secuestro en Chocó

Bogotá D.C.

Dos primos se ilusionaron con trabajar en una mina de oro, pero fueron engañados. Viajaron en enero pasado desde Cali al Medio Baudó y los secuestraron. Sus familiares intentaron reunir los $100 millones que exigían los criminales, pero ni empeñando la casa alcanzaron esa cifra.

“Los $4 millones que le mandé fue lo que me dieron por la casa. Yo si tuviera, de mil amores, le daría todo lo que tengo. No hagan más esto que estamos sufriendo. A la mamá la hospitalizaron. No tenemos de dónde sacar, por favor”, rogaba una de las familiares a los secuestradores del grupo identificado como ‘Los Caparros’.

Sin embargo, a los integrantes de esta banda criminal les importó poco el dolor de las familias. Es más, enviaban videos cortando la mano de las víctimas, dedo por dedo, mientras suplicaban por sus vidas. “Espero que no quede mal. Ya no son los dedos, le mochamos la mano”, amenazaba el secuestrador.

Un mes después de no saber sobre el paradero de los dos hombres, el cabecilla de la organización, alias ‘Picapiedra’, recluido desde el año 2015 en la cárcel de Popayán, por secuestro simple y extorsivo, le dijo a la familia que estaban muertos y siguió exigiendo 100 millones de pesos para darles la ubicación donde se encontraban los cuerpos.

Luego de una investigación del Gaula de la Policía que duró seis meses, fueron capturadas nueve personas, entre ellas la hermana de ‘Picapiedra’. Para sorpresa de las autoridades, y de los feligreses, fungía ser una pastora en una iglesia del municipio de Turbo, (Antioquia).

También se encontraba la compañera sentimental y sobrina de este criminal, encargadas de recolectar el dinero de las extorsiones. Una vez se enteró sobre la captura de sus familiares, ‘Picapiedra’ contactó a los familiares de los hombres para seguirlos amenazando.

“¿Se acuerda de mí? ¿Por qué implantaron una demanda, a son de qué, qué buscan con esa demanda? Yo la llamé varias veces para que hicieran el depósito. Ahora sí llevan recibos de consignaciones y no dicen las cosas, porque usted legalmente hizo que le mocharon los dedos”, dijo el criminal.

Las pruebas consolidadas en las capturas llevaron a los uniformados a realizar un allanamiento en la cárcel de Popayán, desde donde ‘Picapiedra’ planeó el entramado criminal, a quien se le incautó un celular, tres sim card y varias agendas que contenían información sobre potenciales víctimas.

La investigación también permitió determinar que, el 9 de enero del 2023, este grupo delincuencial habría secuestrado en Bogotá al empleado de un hotel por quien exigieron un millón de pesos a cambio de su liberación.

Lo impactante del hecho, es que, desde el celular de las dos víctimas retenidas en el Chocó, exigieron el dinero para liberar a la persona secuestrada en la capital del país, mientras desde su celular, contactaron a la familia de los hombres plagiados en el Medio Baudó para obligarlos a pagar por la libertad de sus seres queridos.

#JUDICIAL Ofensiva contra el secuestro y extorsión en el país. El director del @GaulaPolicia, coronel Giovanni Cristancho, informó la captura de 150 personas. En uno de los casos de secuestro planeado desde una cárcel, la pastora de una iglesia fue detenida. Vía: @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/18Goz2MSoj — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 4, 2023

Operación ‘Artemisa’: 152 capturas por extorsión y secuestro

El director del Gaula de la Policía, coronel Giovanni Cristancho, confirmó que fueron capturadas en las últimas horas más de 150 personas en Bogotá, Medellín, Cali y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, entre otros.

En la operación ‘Artemisa’, en articulación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General, fueron realizados 62 allanamientos, incautando 10 armas de fuego, 3 granadas, 224 cartuchos de diferentes calibres, 5 proveedores, 77 celulares, 5 microSD, 2 vehículos, 3 motocicletas, y 5 tablets.

En total, se afectaron 20 estructuras criminales como las ‘Autodefensas Gaitanistas’, ‘Disidencias de las Farc’, ‘Los Macheteros’, ‘La Sierra’, ‘Ak47′, ‘Broquer’, ‘Los Cuatreros’, ‘Maracay’, ‘Macheteros’, ‘Los del Centro’, ‘Los Yeico’, ‘Pepes del Sur’, ‘Los Montañeros’ y ‘Chiveros’.