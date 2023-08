Trabajar remoto en USA desde Colombia: sueldo en dólares

El trabajo remoto es una parte importante de las consideraciones que hoy en día tienen en cuenta los colombianos al momento de buscar y escoger un lugar para enviar hoja de vida. Pese a que el trabajo remoto ya existía, fue hasta el año 2020, con la llegada de la pandemia del coronavirus, que esta modalidad de trabajar se puso en tendencia.

Para nadie es un secreto que los colombianos encontraron muchos beneficios en este tipo de modalidad, pues mientras se cumplen las obligaciones laborales, las personas pueden estar trabajando desde sus hogares, desde un café, un sitio cómodo, o incluso en cualquier parte del mundo sin problema.

No obstante, cuando se encontró la vacuna como una forma de protección contra el coronavirus, las empresas tomaron la decisión de hacer que sus trabajadores volvieran a las oficinas. Decisión que a muchos colombianos no les gustó, pero que sin duda no podían hacer nada para evitar la norma impuesta por sus sitios de trabajo.

Aunque hay empresas que obligan a sus empleados a estar todos los días de manera presencial, hay otras que son un poco más flexibles y solo le piden a sus trabajadores que visiten las instalaciones un par de días a la semana.

En este sentido se puede indicar que hay trabajos para todos los gustos. Es decir, para quienes prefieren visitar una oficina o para aquellos que les gusta trabajar desde la comodidad de sus hogares.

Recientemente, se dieron a conocer varias ofertas laborales en las que la modalidad es de tipo remoto y en donde aquellos que se postulen y pasen la entrevista tendrán la posibilidad de ganar en dólares.

UnitedHealth Group

Esta empresa abrió vacantes para personas que quieran trabajar remoto y que deseen ocupar el cargo de representante de entrada de datos. Para esto deberán tener un título técnico o de pregrado; así como deberán tener más de un año de experiencia en el área. También es necesario dominar el inglés y Microsoft Excel. Las personas trabajarán 40 horas a la semana en horario de 7:00 a.m a 4:30 p.m. y por el trabajo recibirán 17 dólares por hora.

Preply

La empresa busca profesores en distintos idiomas. Para poder pasar la oferta deberán dominar muy bien el idioma a enseñar, tener experiencia como profesor, buen internet y manejar apps para poder hacer video llamadas con estudiantes. No se requiere título universitario como profesor o en cualquier otra carrera. Los profesores recibirán 17,50 dólares por hora.