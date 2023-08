“Llevamos año y medio sin trabajar, estamos pasando hambre”: carperos de Bocagrande

Cartagena

Literalmente pasando hambre se encuentran más de 20 familias que integran el tramo conocido como Playa 5 en el barrio Bocagrande, dedicadas al arriendo de carpas y comercialización de productos y servicios a los turistas.

En diálogo con Caracol Radio Marlon Barbosa, Fiscal de la Asociación de Carperos y Salvavidas, aseguró que ha faltado voluntad para devolverles un balneario que por las obras de protección costera, fue inhabilitado hace cerca de un año y medio.

Para el dirigente, solo faltan unas boyas de señalización marítima que cuestan alrededor de $90 millones, las cuales no han sido adquiridas porque actualmente rige la ley de garantías. “Nosotros ya no tenemos a quien recurrir, los prestamistas ya no quieren trabajar con nosotros porque no hemos podido quedarles bien en los compromisos; necesitamos trabajar”, agregó.

El gremio hizo un llamado al Distrito para que se acuerden voluntades y que por fin, el tramo de playa quede autorizado para recibir visitantes.