Candidatos del Pacto Histórico a Concejo, JAL y Asamblea se quedaron esperando aval

Cartagena

Hay polémica y mucho malestar en Cartagena porque las personas que pretendían ser candidatos al Concejo de Cartagena, Juntas Administradoras Locales (JAL) y Asamblea de Bolívar por el Pacto Histórico, se quedaron esperando el respectivo aval para poder inscribirse.

Hasta la medianoche del domingo 30 de julio los aspirantes a estas corporaciones permanecieron en la sede principal de la Registraduría en la capital de Bolívar para inscribirse, sin embargo, no pudieron hacerlo porque nunca se generó el listado de la colectividad desde la ciudad de Bogotá.

La molestia no se hizo esperar, especialmente un grupo de mujeres que anhelaban ser candidatas del Pacto Histórico como se había estipulado días antes.

“La situación que se presentó es algo indignante para los líderes del departamento de Bolívar en especial la ciudad de Cartagena, donde fueron a hacer la tarea de inscripción de candidaturas políticas ante la Registraduría desde las 7:00 a.m. hasta tiempo después del cierre de la inscripción. Las mujeres se retiraron a las 8:00 p.m. porque no se había generado la lista que permitiera inscribirlos. Los demás compañeros, y compañeras de diferentes partidos del Pacto Histórico se retiraron a la medianoche”, aseguró Leidy Múñoz, una de las afectadas quien buscaba ser candidata al Concejo de Cartagena.

Entre los afectados también se encuentra Líner Campo Tejedor, quien un día antes del cierre de las inscripciones anunció a través de un comunicado que iba a encabezar la lista del Pacto Histórico al Concejo de Cartagena. Él tampoco pudo inscribir su candidatura a la corporación edilicia porque su aval nunca llegó.

El único que sí logró inscribirse como candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Cartagena con aval del Partido Mais fue Javier Julio Bejarano, quien desde sus redes sociales expresó su malestar por lo sucedido con los demás aspirantes.

“Ayer estuve en la Registraduría desde las 9:00 a.m. hasta 12 de la madrugada no llegaron de Bogotá los avales y acuerdos de Concejo, Asamblea y Ediles del Pacto. Tenemos que seguir trabajando para que se respete realmente la autonomía territorial y propender siempre por la unidad en medio de las diferencias, me duele mucho por esas mujeres y hombres líderes del territorio que han creído y construido este proyecto político y que hoy no se les dio la oportunidad de postularse y participar, eso no está bien, es lamentable y debe cambiar”, expresó.

Algunas de las personas que no lograron inscribirse responsabilizaron a la representante Cha Dorina Hernández de lo sucedido en Bolívar.