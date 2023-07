Exdirector de Policía Jorge Luis Vargas inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Ante la sede principal de la Registraduría en Bogotá, el exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas inscribió su candidatura para oficializar su entrada en la carrera por suceder a Claudia López y llegar al Palacio Lievano.

“Bogotá no se rinde. No se rinde porque vamos a paso firme a recuperar la seguridad. Soy General de la reserva policial de Colombia y me postulo hoy con ustedes para ser Alcalde de Bogotá, para recuperar la ciudad”, afirmó el oficial tras su postulación.

De acuerdo con el general (r), “Bogotá tiene miedo, los niños tienen miedo, los parques tienen miedo. Yo tengo la experiencia para hacerlo, 38 años como policía. Vamos a recuperarle la seguridad a todos los bogotanos. El delincuente debe ir a la cárcel; tendrá los beneficios de ley, pero no más, porque Bogotá se protege y se respeta”.

Desde el partido indicaron que la designación del general “responde a la necesidad y urgencia que tiene la ciudad de contar con un líder capaz de hacerle frente a las problemáticas de seguridad que se viven hoy en día, pero también de ponerla en orden y de proyectarla al futuro”.

Vargas incluso envió fuertes críticas a la alcaldesa Claudia López por su gestión, asegurando que está usando su cargo como trampolín para la Presidencia de la República. “No habíamos tenido cifras de homicidio tan malas como las de hoy por falta de administración, de cara, de gerencia, de liderazgo para dar resultados. Esa es la propuesta, estamos acá para que en sus barrios la policía llegue oportunamente. No puede haber más miedo en Bogotá. Lo tenemos que hacer entre todos. Sin seguridad no hay empleo”.

Además de director nacional de la Policía, el director Vargas fue inspector general de la institución, director de la dirección de Investigación Criminal e Interpol, y director de la dirección de inteligencia policial.