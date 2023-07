42 escuelas en Guaviare ya no tienen el financiamiento de la Gobernación: ONU DDHH

Guaviare

En su visita por Guaviare, Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos , expresó su preocupación por la expansión de la presencia de grupos armados; las tácticas de control social y territorial que utilizan; y por el incremento de reclutamiento infantil.

“Me preocupa, particularmente, que se hayan desfinanciado 42 escuelas e internados del Guaviare que no tienen financiamiento ya de la Gobernación y que niños y niñas no puedan acceder a la educación, sus familias no tienen alternativas para educarlos. Estos niños y estas niñas están corriendo el riesgo de ser reclutados por grupos armados, y esta debe ser una prioridad para la Gobernación”, dijo De Rivero.

Naciones Unidas también hizo un llamado a la gobernación por la situación de los pueblos indígenas para asegurar la supervivencia de estos pueblos y garantizar sus derechos.