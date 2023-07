15 caballos en estado de deterioro fueron incautados por la Policía en Filandia

Armenia

El lamentable caso se registró en el municipio de Filandia donde la denuncia ciudadana fue determinante para la intervención de las autoridades.

El teniente Alexis Restrepo López, comandante del grupo de carabineros de la Policía en el departamento informó que en un predio donde alquilan caballos a turistas evidenciaron la delicada situación en la que se encontraban puesto que no recibían la alimentación suficiente ni la adecuada para el esfuerzo que realizaban en cada uno de los viajes.

Sostuvo que los animalitos quedaron bajo custodia del propietario y hasta que no estén completamente recuperados no podrán ser usados con fines económicos. Reconoció que el lugar no era el idóneo en cuanto a las pesebreras y por eso llamó la atención de los ciudadanos que se dedican a estas prácticas a dignificar a los animalitos.

Invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de maltrato animal a través de la línea 123 y 316-010-7236.

