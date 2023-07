Renovar un CDT: beneficios y paso a paso para hacerlo

El certificado de depósito (CDT) se han convertido en una de las opciones preferidas por los colombianos que quieren ahorrar, pero, además, ganar dinero por hacerlo en las instituciones financieras. Acá se debe invertir una cantidad de dinero por un plazo determinado y las tasas de interés establecen el rendimiento del dinero.

Este contrato entre la entidad financiera y un inversionista es considerado como una forma de invertir y obtener ganancia fija.

Qué debe hacer si está próximo a vencer el CDT

José Ibarra, experto en inversiones, afirmó para ‘Bloomberg’ que es conveniente, teniendo en cuenta las tasas altas actuales, renovar el CDT antes que venza, así se pueden aprovechar las tasas de rentabilidad, bajo el mismo plazo de tiempo.

“La renovación del CDT es una opción que debe ser considerada por los que buscan aprovechar al máximo sus recursos financieros, al hacerlo se puede obtener una rentabilidad adicional y continuar con el crecimiento del capital a largo plazo, salvaguardando el dinero de la inflación”, expresó.

Qué beneficios trae renovar un CDT

En Colombia estos depósitos cuentan con el seguro Fogafín, que protege hasta $50 millones del dinero depositado en caso de una fortuita liquidación de entidad financiera inscrita.

Actualmente la tasa de rentabilidad esperada para los CDT a un plazo de 6 meses, en el país es de unos 13,7% efectivo anual.

Además, no hay riesgo cambiario, esto quiere decir que no tiene riesgo de perder por devaluación del peso colombiano.

¿Qué debe tener en cuenta?

Ibarra, Chief Product Officer de la aplicación de inversiones tyba, recomienda que antes de renovar el CDT debe evaluar que esta decisión no afecte la liquidez de sus necesidades diarias. Pues de no cumplir con el tiempo estimado con el banco, tendría que pagar un multa y no sería un beneficio para su bolsillo.

Aprenda cómo calcular el interés del CDT

Calcular los intereses de un Certificado de Depósito a Término (CDT) implica tener en cuenta algunos elementos básicos, como el monto del depósito, la tasa de interés nominal ofrecida por el banco y el plazo en el que se mantendrá el dinero invertido. Recuerde que este certificado lo puede obtener una o más personas.

Para calcular los intereses del CDT, haga lo siguiente:

1. Conozca lo siguientes datos:

Monto del depósito (D): Es la cantidad de dinero que invertirás en el CDT.

Tasa de interés nominal anual (T): Es el porcentaje que la entidad financiera paga por el CDT en un año. Asegúrate de que la tasa esté expresada en términos anuales.

Plazo del CDT en días (P): Es el tiempo que mantendrás el dinero invertido en el CDT, generalmente expresado en días.

2. Convierta el plazo a años

Divida el plazo en días entre 365 (el número de días en un año). Esto le dará el plazo en años (P_Year):

P_Year = P / 365

3. Calcule los intereses ganados (I) al final del plazo

La fórmula para calcular los intereses ganados es:

I = D * T * P_Year

Explicación:

I es el monto de los intereses ganados.

es el monto de los intereses ganados. D es el monto del depósito.

es el monto del depósito. T es la tasa de interés nominal anual expresada como decimal (por ejemplo, 5% se convierte a 0.05).

es la tasa de interés nominal anual expresada como decimal (por ejemplo, 5% se convierte a 0.05). P_Year es el plazo en años obtenido en el paso anterior.

4. Calcule el valor total al vencimiento (VT)

Para obtener el valor total al vencimiento, simplemente sume los intereses ganados al monto inicial del depósito:

VT = D + I

Finalmente, tendrá el valor total que recibirá al final del plazo del CDT, que incluye el monto inicial y los intereses generados.