Piloto colombiana podría tener una oportunidad en la F1: la regla que abriría las puertas

Gran Premio de Hungría 2023 (Photo by Jure Makovec/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

A partir de 2024, la Fórmula 1 tendrá que participar en la F1 Academy, categoría que busca potenciar la presencia femenina en el deporte y que reemplazó a la W Series desde 2023. El próximo año cada una de las escuderías deberá tener un monoplaza y una piloto en pista, lo que le dará un giro a la competición.

Los equipos que actualmente forman parte de la Academia de la F1 son: ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing y Rodin Carlin. Cinco escuderías que, de mantenerse en la lista, competirán junto a los diez autos que pondrá en pista la máxima categroría del automovilismo.

Esto representa una gran oportunidad para las pilotos de todo el mundo que podrían asegurar un lugar cercano a la Fórmula 1. Los equipos pondrán a prueba a diez pilotos que potencialmente lograrían cambiar la historia de la categoría y ampliar la lista de mujeres en este deporte.

“Este momento histórico no solo demuestra el profundo apoyo a F1 Academy de toda la comunidad de la Formula 1, sino que inspirará a toda una generación de chicas jóvenes a darse cuenta de las oportunidades dentro y fuera de la pista en el automovilismo”, comentó Susie Wolff, directora del campeonato.

¿Tatiana Calderón regresa?

La colombiana de 30 años, fue piloto de prueba de la escudería Alfa Romeo hasta la temporada 2020 y se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conducir un Fórmula 1. Así mismo, ha competido en la Fórmula 3, la Fórmula 2, la IndyCar y además ha participado en varios torneos de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans, desde que inicó su carrera en el automovilismo internacional en 2010.

Sin embargo, pilotos como Tatiana Calderón, dicen “no” a la categoría femenina. Aunque considera que estos espacios son un buen escenario donde niñas y jóvenes pueden competir, no considera que haya argumentos suficientes para dividir por género el deporte. “Siempre he corrido contra hombres y no veo la necesidad e segregar”, afrmó.

Otras pilotos como la actual líder del campeonato de la F1 Academy, la española Marta García, al igual que la campeona de W Series de 2023, la británica Jamie Chadwick, que pertenece también a la academia del equipo Williams, seguramente afianzarán su presencia en el deporte y continuarán motivando a otras mujers a que se sumen a este gran proyecto.

Así mismo, el presidente de la F1, Stefano Domenicali, también se pronunció ante el anuncio oficial. “Creamos la F1 Academy para lograr un cambio real y duradero que garantice que los jóvenes talentos femeninos tengan el sistema adecuado para seguir y alcanzar sus sueños. Hoy es un momento muy importante, ya que muestra el impacto que el proyecto está teniendo y el apoyo que está recibiendo de toda la comunidad de la Formula 1″, concluyó el dirigente italiano.