Convención Americana de DDHH tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano: Osuna

Colombia

Desde la Casa de Nariño el ministro de Justicia Néstor Osuna se refirió a la carta que el presidente Gustavo Petro envió a la Procuraduría por la suspensión del alcalde de Riohacha, el jefe de estado aseguró que la decisión del jefe de estado se basa en el cumplimento a La Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano.

“Forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto es obligación del presidente de la república como garante de los derechos humanos, como garante también de la democracia aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico; comenzando por la convención americana siguiendo por la constitución por la ley”, dijo Osuna.

A esto agregó que la convención establece que, sólo mediante decisión de un juez competente en un proceso penal “se puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente, el presidente retornó a la Procuraduría la solicitud”.

Según Osuna esta convención “tiene primacía sobre el derecho interno. Así que cuando el presidente aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece y protege derechos políticos al igual que nuestra Constitución y al igual que nuestra ley, está actuando de completa conformidad con el ordenamiento interno incluida la Constitución y también con los compromisos internacionales del Estado colombiano”.

Sobre la posibilidad de que no se puedan combatir casos de corrupción en el futuro y las elecciones de octubre el ministro aseguró que “es el Consejo Nacional Electoral quien anula esa inscripción y no le permite competir en la elección así que veo que esa es una situación que no está referida a la comunicación que ha enviado el presidente, que se refiere a un funcionario ya actualmente elegido popularmente, que está desempeñando su mandato en virtud de la decisión democrática y popular, y que por eso tiene esa garantía de que sólo puede ser suspendido, destituido o inhabilitado por una sentencia de un juez penal, es decir, por haber cometido, porque se haya comprobado que ha cometido un delito”.