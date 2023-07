Alfredo Arias explicó su pobre desempeño en Sudamericana con Peñarol y Medellín

Alfredo Arias en la Copa Sudamericana (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

El director técnico de Independiente Medellín, Alfredo Arias, habló con El Alargue de Caracol sobre su regreso al fútbol colombiano y su paso por el Peñarol de Uruguay.

El entrenador afirmó que es muy difícil llegar al éxito si antes no hay fracaso, haciendo alusión a lo vivido en el carbonero, donde a pesar de coronarse campeón del fútbol uruguayo, tuvo un terrible desempeño en la Copa Sudamericana. Logró una racha de 13 partidos invictos desde la pretemporada, sin embargo en mitad y finales del torneo no llegaron los resultados mínimos necesarios para asegurar su permanencia en el club.

“La verdad el grupo que nos tocó con América Mineiro, Defensa y Justicia que es uno de los equipos argentinos que más proceso tienen, también enfrentamos a Millonarios que lo conocía muy bien, pero no pudimos ganar un partido y eso fue un golpe muy duro. La verdad nos tuvieron que despedir porque sé que los dirigentes de Peñarol no querían, pero hoy en día hay la presión de todos lados como las redes sociales y el periodismo”, con esto reconoció que considera que su despido fue justificado.

“Nosotros llegamos a Peñarol, un Peñarol que en la temporada pasada no había clasificado a una fase de clasificación. Ganamos un clásico y arrancamos tan bien en el apertura, pero en el medio del campeonato viene la Copa Sudamericana, he escuchado a gente grande sobre el tema del fracaso, pero esto es algo que todos los días le pasa a los seres humanos, pero esto son escalones para llegar al éxito y es difícil llegar ahí si no hay tropiezas, nosotros fracasamos en la Copa Sudamericana”, señaló.

Respecto a sus primeros dos encuentros con el Independiente Medellín, destacó que el factor tiempo ha sido determinante, pues el equipo ha tenido que adaptarse en pocos días. Sin embargo, fue evidente el crecimiento del equipo en el último partido contra Junior donde ganaron por la mínima diferencia y lograron corregir los errores cometidos en el partido contra La Equidad.

Además, aprovechó el aplazamiento del partido de Copa Colombia para trabajar con el equipo de cara al próximo encuentro. “No hemos tenido tiempo para nada, recién esta semana con la suspensión del partido ya hemos podido hacer entrenamientos seguidos con el equipo. Tenemos una semana larga que ojalá podamos trabajar como me gusta”.

“Aspiro a jugar bastante mejor de lo que hemos podido, la verdad es que el juego no es solo cuando tienes la pelota, es integral. El juego es líquido no lo puedes agarrar tan fácil ni controlar. Los jugadores se están adaptando a mí y a mí preparador físico (...) En el último partido, me fui conforme y un poco más tranquilo que el partido con Equidad”, añadió.

Ahora se prepara para enfrentar a Santa Fe el próximo miércoles 2 de agosto a las 7:30 PM en El Campín para la tercera fecha de la liga colombiana.