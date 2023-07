Juan Castilla sobre su llegada al Cali: “Es el único club donde mi corazón quería estar”

Juan Castilla, volante de 18 años, es uno de los refuerzos del Deportivo Cali de cara a este segundo torneo del año. El caleño expresó la alegría que le representa llegar al equipo de sus amores en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

Castilla, quien venía jugando con las divisiones inferiores del Huston Dynamo de Estados Unidos, se dio a conocer luego de su participación con la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano celebrado en el país y el Mundial de Argentina.

¿Qué lo hizo volver a Colombia?

“Es el club de mi familia, que yo lo he apoyado toda la vida, igual que mis padres, mis abuelos y la Liga colombiana es una Liga muy interesante, tiene buenos jugadores y me parece de un nivel muy bueno. Yo estaba buscando ya empezar a competir en primera división, tener minutos, vengo con la meta de seguir trabajando y si Dios quiere, empezar a tener minutos en primera”.

Pesó el tema del corazón y la familia

“Sí señor, desde pequeño mi papá me decía que el Deportivo Cali era el mejor equipo de Colombia, es el club de él de toda la vida, de toda mi familia, somos caleños, es un club que tiene un lugar muy especial en el corazón de todos nosotros”.

¿Sigue ligado al Houston Dynamo?

“Yo ya pertenezco al Deportivo Cali. El Dynamo tiene un porcentaje de futura venta, pero yo soy jugador del Deportivo Cali”.

¿Qué rol ocuparía en el Cali?

“Llevo pocos días trabajando con el grupo y el técnico, la verdad en este momento yo creo que es en el medio, eso depende de qué nos pida el profe, de dónde me vea mejor cuando me termine de evaluar. Creo que puedo cumplir en varias funciones y va a ser decisión del profe en dónde me quiera utilizar”.

El Sudamericano y el Mundial le abrieron la puerta del FPC

“Sí, yo disputé el Sudamericano aquí en Colombia, gracias a Dios pude ir al Mundial también, eso abrió varias puertas de clubes colombianos. Fue una plataforma para mostrar mi fútbol y que clubes se interesen”.

¿Habló con Héctor Cárdenas sobre estar en el Preolímpico Sub-23?

“Uno siempre trabaja para estar en Selección y para estar en Selección uno siempre necesita estar jugando y rindiendo a mejor nivel. Este paso me da la oportunidad de hacer eso, de intentar hacer eso y con el favor de Dios ojalá vengan varias convocatorias con la Selección de Colombia. Yo estoy trabajando en el club que es lo más importante en este momento”.

¿Cuándo comenzaron los diálogos con el Cali?

“Después del Sudamericano y el Mundial yo estuve en contacto con varios clubes. Yo diría así desde hace un mes que empecé a escuchar que había interés del Cali y desde ahí poco a poco se fueron dando las cosas y gracias a Dios ya puedo estar acá”.

¿Qué otro equipo colombiano lo buscó?

“Varios equipos, pero en este momento estoy en el Cali y estoy muy feliz de estar en el Cali, es el único club que mi corazón quería estar. Estoy muy alegre y contento de poder estar en esta gran institución que representa mucho más que un club de fútbol”.

¿El otro equipo era el América?

“No voy a decir nombres”.

¿Cuándo podría jugar?

“Yo me siento bien, yo físicamente estoy bien. Ya es tema del profe, del cuerpo técnico, del médico, del preparador físico evaluar como estoy física y futbolisticamente, cuando ellos tomen esa decisión ya estaré listo”.