Trucos para hacer palomitas de maíz como en el cine

Las palomitas de maíz o como popularmente se le conoce en Colombia, maíz pira, es el acompañamiento por excelencia de cualquier película y una tradición infaltable cuando se asiste a cine ver una función. No obstante, en la casa las palomitas raramente quedan como en el teatro, siempre se disfrutan mucho más allá.

El sabor característico del popcorn de los cines es el de la mantequilla, sin embargo, es la textura suave y lo crocante que tienen a la vez, lo que las vuelve las palomitas de maíz perfectas. El problema es que la receta de maíz pira casero no lleva más que aceite y sal, por lo cual es muy posible que no vayan a salir iguales. Por esta razón aquí le damos algunos trucos para que pueda igualarlas.

Trucos para hacer palomitas como las del cine

Si bien es cierto que en los cines se utilizan máquinas industriales y especializadas en hacer este tipo de maíz, hay algunos trucos que puede implementar para que las que haga no tengan nada que envidiarle a las otras, para esto debe seguir las siguientes recomendaciones:

Siempre y es fundamental, deje calentar muy bien el aceite antes de poner a sofreír el grano del maíz, de esta manera tendrá la posibilidad de controlar la cocción pareja del mismo y así exploten de la misma manera.

No le ponga sal a las palomitas cuando ya estén cocidas, hágalo en el aceite para que no consuma la sal directamente, esto hará que tengan muy buen sabor sin agregarle sodio de más.

En todo momento revuelva los granos cuando apenas los ponga en el aceite caliente y en el momento que comiencen a tronar tape la olla y siga moviendo, de esta manera se generará más vapor y las palomitas quedarán más suaves y evitará que queden granos sin abrir.

Por último, para darles ese toque de cine, cuando ponga el aceite, coloque la misma cantidad de mantequilla a derretir y aparte derrita más, para que cuando ya estén hechas se la agregue por encima y las revuelva muy bien. Otra opción que puede probar es agregarles un poco de queso en polvo o lo que usted desee para darles más sabor.

Tenga en cuenta que los aceites de canola o de girasol son los mejores para hacer esta receta porque no se queman tan rápido. No es recomendable hacerlas con aceite de oliva, primero porque el sabor no será tan agradable y segundo porque si se quema el aceite el maíz saldrá con sabor ahumado.