Técnico de Corea del Sur hace crítica al VAR tras penal concedido a Colombia

Colin Bell, entrenador de la Selección Femenina de Corea del Sur en rueda de prensa Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mark Metcalfe - FIFA

Colombia se impuso 2-0 ante Corea del Sur en el segundo partido de la primera fecha del Grupo H del Mundial Femenino. El conjunto Tricolor desplegó un buen juego sobre todo en la segunda parte, pero estuvo falto de contundencia para poder sellar una victoria con más diferencia en el resultado tras los dos goles marcados en la segunda parte.

El primero del combinado nacional llegó luego de que, tras una serie de rebotes, Manuela Vanegas sacara un remate con dirección al arco que obstruyó por amplitud del volumen con la mano la defensora Shim Seo-Yeon. La juez inglesa Rebbeca Welch, no dudó en sancionar penal y amonestar a la jugadora surcoreana. Posteriormente, Catalina Usme convirtió con frialdad desde los once pasos.

No obstante, el entrenador del conjunto asiático, Colin Bell, no quedó a gusto con la situación y en rueda de prensa criticó al VAR por llamar a la árbitra, como ha pasado en otros compromisos de la Copa del Mundo donde la herramienta tecnológica ha tenido alta participación.

“El penal fue un poco duro porque el balón salió muy bien pegado, a velocidad, a distancia, no sé dónde Seo-yeon hubiera tenido que poner los brazos”, dijo Bell en principio, sobre el disparo que pegó claramente en el brazo derecho de Yeon. “Solo me preguntaba por qué eso no fue revisado. He visto todos los partidos hasta ahora en este torneo, has tenido cinco minutos con la revisión a veces (cuando) nadie sabe lo que está pasando. Esta vez es un claro penalti. Entonces, luego bajas (un gol), y luego es muy difícil contra un equipo de Colombia muy fuerte”, agregó al respecto el técnico de 61 años.

Corea le concedió “demasiados espacios” a Linda Caicedo

Al entrenador inglés, que tuvo paso por el Leicester, le preguntaron por Linda Caicedo, la joven jugadora del Real Madrid que marcó un gol y salió como la mejor del encuentro. Bell, aseguró que a la futbolista de 18 años le dieron “demasiado espacio” sabiendo de sus condiciones.

“Obviamente, Linda es un gran talento, pero le dimos demasiado espacio. No puedes simplemente seguir a un jugador. Necesitamos ser más fuertes en la situación de uno contra uno. No voy a decir que puedes detenerlos cada vez. Pero definitivamente podríamos haber simplemente abordado la diapositiva. Sin falta, gana el balón, el balón estaba libre. Trabajo hecho. Eres un defensor, defiende”, dijo respecto a las debilidades de su defensa para contener a Linda por los costados.

Corea del Sur ahora se medirá ante Marruecos en su segunda salida, en un duelo de dos equipos que iniciaron con derrota su participación en la Copa del Mundo. Del otro lado de la moneda, los dos vencedores de la jornada (Colombia y Alemania), se medirán en uno de los duelos más atractivos que tendrá la segunda fecha.