Algunos caficultores del país convocan a una movilización en agosto

Pereira

Carlos Arturo López Ríos, vocero de Dignidad Cafetera y representante de los pequeños caficultores del país, dice que se están viendo atacados por los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros, a lo que se suma que no han sido escuchados frente a las peticiones que han hecho para que no se aplique el factor diferencial de rendimiento para el pago del grano, además de terminar con las importaciones de café de mala calidad que está dañando el producto colombiano; asegura que no se está pensando en la base de costos que deben asumir los productores.

“El gerente de la Federación nos llama malquerientes a los que estamos organizando la movilización del próximo 17 de agosto, con el apoyo de todas las ciudades cafeteras del país que ven que todo el esfuerzo, que todo el sufrimiento está perdido de acuerdo a la actual crisis que atraviesa el café en Colombia, debido a la pérdida del poder adquisitivo, a la pérdida de la ganancia, a trabajar por debajo de los costos de producción, especialmente la Federación permitió y fue cómplice de mezclar cafés de baja calidad con el nuestro y permitir que se exportara o que se jugara con el buen nombre del café colombiano que era el mejor del mundo; nos rebajaron la prima de 80 centavos a ocho centavos en la actualidad y a parte de eso la Federación quiere cambiar el factor de rendimiento”, dijo el líder gremial.

Advierte que son más de 415.000 los productores en el país que tienen menos de dos hectáreas cultivadas, y según se prevé, para la próxima cosecha que inicia en agosto la economía cafetera tendrá una crisis inminente, porque el valor del producto es inferior a lo que cuesta poner en el mercado una arroba de café.