William Amaral se lavó las manos: ¿quién ordenó las salidas y los fichajes de Nacional?

Atlético Nacional inició el segundo semestre del año bajo la batuta de William Amaral, quien fue ratificado en el cargo de director técnico tras la salida de Paulo Autuori. El objetivo del brasileño es seguir con la orden institucional de darle confianza a los jóvenes y brindarle al equipo una cuota mayor de trabajo ofensivo.

Justamente en diálogo con El Vbar Caracol, Amaral se refirió a los conceptos que piensa trabajar en Liga y Copa Libertadores, valoró lo hecho por su compatriota Autuori, dio claridad respecto al manejo de la cantera verdolaga y develó quiénes organizaron todo el tema de altas y bajas de la plantilla.

Nacional retomará su camino en Liga el próximo domingo 30 de julio frente a Jaguares de Córdoba, esto luego de que su encuentro ante Águilas Doradas, válido por la segunda fecha, fuese aplazado por temas de seguridad.

Lo que heredó este nuevo proceso

Paulo Autuori sentó bases: Tener las victorias y sustentarlas con buen juego es la idea principal. El accionar del proceso anterior es una evolución, no es diferente. En el fútbol necesitamos de todo un poco. Por momentos toca defender con o sin balón y creo que se trata de una evolución del proceso anterior. Nuestras diferencias en cuanto a idea y metodología son las que hacen grande al proyecto. Los jugadores pueden crecer y ser mejores en función del trabajo hecho anteriormente. El proceso de hoy no es diferente sino complementario, una evolución. No salimos mucho de lo que ya había, pero ahora con alguna sustentabilidad vamos creciendo con otros aspectos y conceptos, sin dejar de lado lo ya construido. Hablo mucho con los jugadores sobre la importancia de hacer un ejercicio, la parte preparatoria, la parte principal, debemos mantener el comportamiento y no olvidar qué entrenamos porque lo necesitaremos posteriormente para completar el juego. Lo que hicimos anteriormente con Paulo (Autuori), apelamos mucho al aspecto defensivo y hoy hay una evolución. No olvidemos que eso seguirá siendo parte de nuestro crecimiento.

Su función en el proceso Autuori: Cada uno de los entrenadores tienen sus propias ideas, su perfil. Con el míster Autuori, en muchos momentos el equipo presentó un buen juego y un buen fútbol, pero no se fue capaz de sostener el nivel, aunque los resultados estuvieron ahí. Tiene que ver con procesos, interpretaciones, entendimiento. Nosotros teníamos nuestra función de aportar en conocimiento y decidir en cuanto a modelo e idea de juego. El míster tomara la decisión que tomara, yo tenía que ayudarle a que funcionara, esa fue siempre mi idea. Otra cosa es este momento que vivo, en el que decido la idea y el modelo.

Lo que viene a cambiar este nuevo proceso

Propuesta ofensiva y de ataque: La idea es respetar a los hinchas y la historia que tiene este club, no puede ser diferente. Es el club más grande de Colombia y merece tener un fútbol a su nivel. La idea, a pesar de la juventud del equipo, es tener un juego en línea con la grandeza. La importancia de que el equipo pueda tener mucho la pelota, pueda proponer juego, pueda tener una presión alta, pueda crear un vínculo emocional con los hinchas. Esa es nuestra principal idea. Para el seguimiento del proyecto del club debemos seguir poniendo gente joven. En la industria del fútbol somos gestores de activos y para ello se necesita gente joven con margen de progresión, al igual que se necesita de un equipo de expertos, de gente experimentada que le dé sustentabilidad a su crecimiento. Que el proyecto y la idea nuestra estén en línea. Tomo el ejemplo de la salida de Nelson Palacio, inmediatamente queda Jhon Solís y en seguimiento está Kilian Toscano.

Renovación del equipo: No creo en la limpieza del camerino, esto es un proceso natural. Pienso que nunca fue la idea limpiar, no me parece la expresión más apropiada. Los jugadores que salieron aportaron muchísimo no solo al club sino también a los jóvenes. La salida hace parte de un proceso natural que pasa por decisiones individuales de los propios jugadores o en función de la naturaleza porque un jugador con pocos partidos naturalmente busca otro proyecto para seguir compitiendo. Los jugadores que tuvimos aportaron muchísimo a los jóvenes y los que tenemos acá siguen ayudando. El proceso de renovación y evolución de Nacional, que según la historia y por lo que me han contado nunca se le ha dado la oportunidad a tantos jóvenes al mismo tiempo, es un proceso ligado al mercado, los nuevos objetivos de la gestión deportiva y económica.

Modelo soñado: El club debe tener un modelo, una forma de entrenar, una forma de buscar jugadores, de buscar un perfil, porque si no seguirán ahí fichando de forma descontextualizada, fragmentada y es algo que no da sustentabilidad para el futuro. No tiene que ver con el tema si es mi equipo o no, todos somos del mismo equipo .La importancia de definir un modelo es que lo demás viene por arrastre. La idea de jugar con balón, proponer, tener buen fútbol hace que vayas buscando un perfil de futbolistas, de entrenamiento, de reclutamiento. Es lo que necesita este club porque sería más fácil para todos contratar, sería una cuestión de perfil y no de gusto. Si el club adopta esa idea, podemos progresar muy rápido.

Virtudes de la plantilla actual de Nacional: Tengo una nómina más joven y con mucho talento. Que sea o no mejor es subjetivo. El fútbol no me parece tan reductor, por lo contrario comprende variantes de muchas otras cosas que no son solo la juventud sino la parte de la experiencia. Hay jóvenes experimentados porque han pasado por momentos importantes. El tema de ser mejor o no, es reductor. Puedes ser bueno para una cosa y no para otra. La nómina a día de hoy es la mejor nómina posible, nunca será la ideal.

Altas y bajas para el segundo semestre

No tuvo que ver con la salida de Jarlan, Banguero ni Candelo: Nunca estuve en las decisiones de las salidas, son decisiones del club, no pasa por nosotros. Yo por lo menos no estuve en esos momentos, no te puedo decir cómo se dio todo eso, no tengo esa información. Son jugadoras que están afuera, dejaron de ser parte del proceso, pero le dieron muchísimo al club y solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos.

No tuvo que ver con los fichajes: Estos 2 jugadores, Maxi (Cantera) y Eric (Ramírez), ya venían referenciados por el club desde el míster Autuori. Simplemente ahora confirmaron la contratación, era algo ya decidido anteriormente y acabaron por ejecutarlo. No fueron pedidos por mí. En cuanto a la plantilla actual, pienso yo que Nacional necesita todos los buenos jugadores, son importantes para el desarrollo del proyecto, sobretodo con la gente más joven, con margen de progresión y que el club los pueda después rentabilizar. Todos los buenos jugadores son bienvenidos, es importante hoy darles seguimiento y seguir dándole minutos a los jugadores de casa. Lo importante es que estén en línea con las aspiraciones del club y que sean del perfil. Siempre serán bienvenidos.