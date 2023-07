¿Qué significa que Salvatore Mancuso sea un Gestor de Paz?

Bogotá

Sigue la polémica por el anuncio que hizo por Twitter el presidente Gustavo Petro, al nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien según la justicia cometió más de 75.000 crímenes en Colombia, como un Gestor de Paz. Ante esa figura les explicamos ¿Cuál es la importancia de esa designación?

La importancia radica en lo que Salvatore Mancuso pueda aportarles a sus víctimas quiénes siempre han reclamado que su extradición a Estados Unidos era una manera de llevarse una verdad y una oportunidad de justicia para ellas y al ser un Gestor de Paz, podría dar a conocer, por ejemplo, la ubicación de las personas desaparecidas en la frontera entre Colombia y Venezuela que mencionó en su audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que ha generado expectativa en las víctimas.

Pero otros aportes se podrán conocer una vez se expida la resolución que oficialice a Mancuso como un Gestor de Paz y cuáles serían sus funciones, porque hasta el momento solo está el anuncio del presidente Petro.

Con esa nueva función ¿Quedará libre Mancuso?

Ser Gestor de Paz no significa que el exparamilitar Salvatore Mancuso quede libre, según la norma que sustenta esa función no suspende ni pone fin en ningún caso los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder ante las autoridades competentes en caso de ser requeridos y su situación jurídica no cambia y puede ayudar estando detenido. La designación no se trata ni de una amnistía ni mucho menos un indulto.

¿Cuáles serían sus escenarios judiciales al ser Gestor de Paz?

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso seguirá respondiendo ante Justicia y Paz y atendiendo los llamados que le haga el Sistema Integral para la Paz, donde recordemos que avanza un análisis para saber si es aceptado en la JEP como un punto de conexión entre los paramilitares y las Fuerzas Militares.

Tampoco ser Gestor de Paz le implica que tenga que estar en Colombia, porque recordemos que Salvatore Mancuso está en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos esperando si aceptan que se quede en territorio norteamericano o si es enviado a Italia.