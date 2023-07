Muelle de la Bodeguita en Cartagena: un riesgo para visitantes y operadores turísticos

Cartagena

Visitar la zona insular de Cartagena es uno de los planes infaltables para miles de turistas que llegan a La Heroica, con el objetivo de vivir una experiencia agradable en compañía de sus allegados o seres queridos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Muelle de la Bodeguita es un paso obligado para esos viajeros que se desplazan con rumbo hacia las Islas del Rosario y Tierrabomba, sin embargo, el deterioro que presenta este embarcadero del Distrito, hoy es un riesgo para los usuarios y operadores turísticos que prestan servicio en la zona.

Procuraduría abrió investigación ante deterioro del Muelle de la Bodeguita

Caracol Radio visitó las instalaciones donde pudo notar el descontento de la gente, debido al estado de los baños, áreas de zarpe, salas de espera y la plataforma de madera (zona adyacente) que debió ser sellada por el deterioro.

En junio iniciarían trabajos en Muelle de la Bodeguita

“El muelle cobra 23 mil pesos por cada persona que ingresa; diario hay hasta ochocientas personas y la inversión no se está notando. Llevo año y medio pidiendo un aire acondicionado para la taquilla y no se coloca pese a que cobran un arriendo bastante costoso. Las lanchas también se rayan porque no hay los elementos para protegerlas”, expresó Gregorio Martínez, propietario de embarcaciones.

Al respecto ya la Procuraduría abrió una investigación y alertó sobre la mala infraestructura del embarcader, mientras tanto, desde Corpoturismo no hay un pronunciamiento claro sobre las fechas para ejecutar el proyecto que según la presidenta ejecutiva Natalia Bohórquez, iban a iniciar en junio de 2023.