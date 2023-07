Petro nombra a Salvatore Mancuso como gestor de paz

A través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro confirmó que Salvarote Mancuso, uno los comandantes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encuentra retenido en Estados Unidos será ‘gestor de paz’ del gobierno nacional.

Según el presidente la designación de Mancuso será para terminar el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, negociación que se desarrolló a partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, señaló el mandatario en su cuenta de twitter.

Por esto, aseguró que para terminar el proceso y lograr la completa paz “he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.

El presidente ha dicho anteriormente que el gobierno aceptaría la “colaboración de Salvatore Mancuso para encontrar los restos de desaparecidos colombianos asesinados por el paramilitarismo y enterrados en Venezuela”.