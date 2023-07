Egan Bernal, emocionado en el Tour de Francia: “La afición del ciclismo es la más linda”

A falta de una sola etapa para finalizar el Tour de Francia, Egan Bernal dio un balance de lo que ha sido el tercer Tour de su carrera profesional, y el primero después de su accidente. El colombiano habló para Caracol Sports y resaltó su alegría de poder completar la carrera, a pesar de los resultados obtenidos.

“Una vez que me quedé me lo disfruté muchísimo, iba subiendo y la verdad es que estaba muy contento disfrutando los últimos kilómetros, la verdad estoy super contento porque la afición del ciclismo es la más linda que hay, el sentirse tan cerca de ellos te da mucha nostalgia. Me recuerda por qué estoy acá y por qué me gusta tanto este deporte y espero seguir por más años” comentó el zipaquireño después de descolgarse del grupo principal en la etapa 20.

Egan, conforme iba avanzando el Tour, se convirtió en el gregario principal para Carlos Rodríguez, quien intentó entrar en el podio de la general hasta el final. Sin embargo, una caída en la etapa 20 le terminó de destruir el sueño. No obstante, el pedalista del Ineos Grenadiers elogió la fortaleza del español para cruzar la meta: “Desde el inicio se sabía que iba a ser muy dura, fue una lastima la caída de de Carlos, son cosas que pasan en el ciclismo y todos los que estamos acá sabemos que corremos ese riesgo, pero es una lastima cuándo nos pasa a nosotros.” aseguró el ciclista.

Egan Bernal se preparará para la última etapa de un Tour que ya tiene ganador virtual, Jonas Vingegaard. El danés lídera la general sobre Tadej Pogacar con una diferencia de 7 minutos 29 segundos. Este último recorrido contará con 115.1 kilómetros con un puerto de montaña de cuarta categoría.

En el calendario de Bernal, todavía no está descartada su participación en la próxima edición de la Vuelta a España. Dentro de un tiempo se sabrá si participará en el pelotón que tendrá al esloveno Primoz Roglic y al belga Remco Evenepoel como principales aspirantes al título. Es de mencionar que el ciclista del Jumbo Visma es el vigente campeón de la carrera que se desarrollará entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre.