Daniel Ruiz, cerca del fútbol argentino

Daniel Ruiz enfrentando a Newell's en la presente edición de la Copa Sudamericana. (Photo by MARCELO MANERA/AFP via Getty Images) / MARCELO MANERA

El volante bogotano Daniel Ruiz, hoy en el Santos de Brasil y con seis meses de contrato aún en el cuadro paulista, tendría una nueva alternativa para continuar su carrera deportiva y no se trataría precisamente de Millonarios, equipo dueño de sus derechos deportivos. El jugador de 21 años podría dar el salto ahora al fútbol argentino.

Según informó Diego Rueda, director de El VBar Caracol, Ruiz, campeón de la Copa Colombia el año pasado con los Embajadores, tendría una alta posibilidad de llegar al sur del continente una vez se solucione su salida del fútbol brasileño.

“Nos cuentan que su futuro, en caso de salir en Santos, la primera posibilidad no es Millonarios, que sus caminos conducen a Argentina, en caso de no quedarse en Santos y en caso de no venir al cuadro de los Millonarios, pero es una buena posibilidad para Daniel Ruiz”, informó Rueda en El VBar.

La llegada del entrenador Paulo Turra al banquillo del Santos terminó sentenciando la suerte del volante colombiano en el equipo. Una de las primeras decisiones de Turra fue relegar al bogotano del primer equipo, sin chances ni siquiera en el banco de suplentes.

El equipo de Argentina que buscaría un arreglo para contar con el colombiano sería Talleres de Córdoba, quien cuenta en su nómina con el delantero Diego Valoyes y estará sumando en los próximos días al defensa Kevin Mantilla, quien llega procedente de Independiente Santa Fe.

¿Alguna posibilidad de volver a Millonarios?

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, aseguró que por ahora es incierto un posible regreso del volante al vifente campeón del fútbol colombiano, reconociendo que el tema se encuentra “quieto”, dado que aún es jugador del Santos.

“Lo de Daniel está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está. No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre. No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer”, comentó al respecto en rueda de prensa.