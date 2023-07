Hallaron muerto a ‘Lucho Frito’ con signos de violencia en El Carmen de Bolívar

Cartagena

Hay consternación en el municipio de El Carmen de Bolívar por la sorpresiva muerte de Luis Alberto Martínez Martínez, un reconocido vendedor de fritos a pasajeros de buses y automóviles desde hace muchos años, quien tenía su negocio en la Troncal de Occidente.

‘Lucho Frito’, como era apodado cariñosamente en la población, desapareció en extrañas circunstancias el pasado 14 de julio. Cuatro días después su cadáver fue hallado en una zona enmontada a un costado de la nueva variante de El Carmen, presuntamente con aparentes signos de violencia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Cartagena, donde sus familiares confirmaron que tenía múltiples golpes con objeto contundente y heridas propinadas con arma blanca.

En el municipio no se explican lo que pudo ocurrir porque ‘Lucho Frito’ era un hombre que no tenía problemas, que no se metía con nadie, dedicó gran parte de su vida a comercializar fritos en la Troncal de Occidente y era un hincha fiel del Junior de Barranquilla.

El alcalde Carlos Torres Cohen y la gestora social Greissy Torres, lamentaron el fallecimiento de ‘Lucho Frito, quien también hizo parte del centro de vida del municipio.