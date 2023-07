Camila Osorio vence a Erika Andreeva y avanza a los cuartos de final del Torneo de Palermo

Luego de su breve paso por Wimbledon, la colombiana Maria Camila Osorio entró en la disputa del Torneo de Palermo. Precisamente este jueves 20 de julio, la joven deportista se clasificó a los cuartos de final del certamen, el cual se disputa sobre tierra batida.

En el último partido del día en la isla siciliana, Osorio remontó su duelo de segunda ronda ante la rusa Erika Andreeva (159ª), a la que superó con parciales 6-7 (3/7), 6-0 y 6-2.

En esta nueva fase, la cucteña de 21 años de se enfrentará a la egipcia Mayar Sherif (38ª), tercera cabeza de serie del torneo.

Resto de la jornada

En los otros tres partidos disputados en la cancha central, la número uno del mundo Daria Kasátkina batió con parciales 6-3 y 6-1 a Tatiana Prozorova, Sherif, rival de Osorio en la siguiente fase, venció con doble 6-3 a Sofya Lansere y la local Jasmine Paolini (#5 del mundo) se impuso 2-6, 6-4 y 6-2 a Dayana Yastremska.

Los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Sara Sorribles Vs, Clara Burel (9 de la mañana), Camila Osorio Vs. Mayar Sherif (10:15 de la mañana), Daria Kasátkina Vs. Jasmine Paolini (1 de la tarde) y Emma Navarro Vs. Zheng Qinwen (2:15 de la tarde).

Todos estos enfrentamientos se llevarán a cabo el viernes 21 de julio.