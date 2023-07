Nairo Quintana: No me siento motivado para correr en Colombia

Nairo Quintana, ciclista colombiano (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Chepa Beltran

El 20 de julio se conmemora el primer triunfo de Nairo Quintana en un Tour de Francia. Fue en 2013 cuando defendía al Movistar y en ese momento tenía la camiseta de líder de los jóvenes. Diez años más tarde, el panorama del boyacense es diferente luego de la descalificación que sufrió en la Grand Boucle del 2022 por consumo de Tramadol, el pedalista se encuentra sin equipo tras salir del Arkéa-Samsic y no ha podido firmar con una nueva escuadra a pesar de que él mismo viajó a Europa a tratar de entablar negociaciones.

Nairo, de 33 años, habló justo en el día del aniversario de su festejo en territorio francés con ESPN, donde resaltó que se encuentra preparándose para un eventual regreso a la competición en Europa. “Estoy muy bien, bien en mi vida en general. Afortunadamente dese hace años he venido con la familia haciendo otras cosas paralelo al ciclismo y este año he trabajado en ello. En la parte deportiva me sigo preparando, estoy bien, con una condición física increíble, el sentimiento es muy bueno, me sigo entrenando y de paso aprovechando para enseñar”, comentó.

Nairo no se ve disputando carreras locales en Colombia

Una de las posibilidades con las que se especuló fue que, a pesar de no tener equipo, Quintana disputara competiciones locales como lo ha hecho Miguel Ángel ‘Supermán’ López bajo los colores del Team Medellín. Sin embargo, parece que esa opción no fue considerada por el oriundo de Cómbita.

“Si vuelvo a la competición, es hacerlo bien, en los mejores escenarios para dar alegría a la gente y hacer las cosas bien. Lo siento y lo lamento, me disculpo con los que querían ver a Nairo en la Vuelta Soacha, la Vuelta Cundinamarca, la Vuelta Boyacá, pero no me siento motivado y en esa aposición; ya pasé por ese momento. Hemos hecho cosas bonitas, hemos cambiado la vida de mucha gente, hemos llevado a jóvenes a lo largo de estos 10 años, hemos cambiado muchas vidas y eso es lo que me llevo y me llena de mucho orgullo más que las mismas victorias, lo que sigo construyendo no es de Nairo, es de los colombianos”.

“Entregado a lo que Dios quiera”

El futuro de Nairo se puede resumir en lo que le depara el destino, partiendo que no tiene nada con ningún equipo. “He vivido momentos dolorosos de no poder estar, pensando cómo hubiese sido si estuviera en cada una de las competiciones que pasó. Antes del Tour ya me había pasado, estoy entregado a lo que Dios quiera, me he entrenado bien por si hay la oportunidad de volver, ahora disfrutando de la carretera. No me lamento, ha pasado como ha pasado y hay que seguir con la cabeza en alto y fuerte hacia adelante, hemos dado muchísimo y esperamos que la gente haya disfrutado de todo nuestro actuar y decirles que siempre ha sido de corazón y honesto”.

El rumor que surgió sobre participar en la Vuelta

“Si hubiese algo sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría, porque sé que haría muy feliz a mucha gente y estaría muy feliz. He soñado colocándome el dorsal, atacando, he soñado ganando, pero debemos tener paciencia y esperar el momento en el que llegue si Dios lo permite. SI mañana me llevan a una competición estoy en buen nivel, los números lo dicen, estoy preparado, ojalá pudiese ser este año en los Mundiales, si no, cuando se pueda”.

De momento, habrá que esperar si Nairo Quintana hace parte de la delegación de Colombia en el Mundial de Ciclismo que se desarrollará en Glasgow, Escocia, entre el 5 de agosto y el domingo 13 del mismo mes. El pedalista aseguró que su intención correr, pero todo dependerá de la Federación.