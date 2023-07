I.E. María Reina de Cartagena exige cambio de rector por malas condiciones del colegio

Cartagena

Con pancartas, padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa María Reina ubicada en el barrio La Esperanza de Cartagena, protestaron para denunciar las malas condiciones en las que se encuentra este colegio y llamar la atención de la secretaria de Educación, Olga Acosta, sobre la falta de inversión.

La comunidad educativa exigió al Distrito el cambio del rector del plantel, Fredy Quintana, ante la falta de respuestas para solucionar los problemas que tiene el colegio como pésimas condiciones sanitarias en los baños, salones de clase deteriorados y falta de herramientas que permitan desarrollar en debida forma asignaturas como informática.

“Las cuatro sedes están en deterioro. En la sede principal los bebederos no sirven, los salones y la silletería están en malas condiciones. Hay aulas destruidas e incluso una vez le cayó parte de una teja encima a una estudiante cuando ella iba para el baño. Mi hija me dice que algunos compañeros tienen que beber agua en el lugar donde las aseadoras lavan los traperos, esas son condiciones infrahumanas”, aseguró Pedro Ariza, padre de familia.

La comunidad del barrio La Esperanza pidió la asistencia de la secretaria de Educación, Olga Acosta, con el propósito de que se haga una especial vigilancia sobre los recursos que no se invierten en el colegio.

Estamos cansados de exigir y que no nos escuchen. Necesitamos un rector con sentido de pertenencia, él no se aparece y cuando lo hace la respuesta es casi que nula. Nos han amenazado con perder el año y persecuciones. Hay salones que tienen desniveles en los pisos, las sillas en deterioro, no tenemos ventilación y los baños no están en condiciones aptas porque muchas veces no hay agua”, expresó Danna Coavas, estudiante.