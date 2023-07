Canchas de tenis de Pereira no estarían a tiempo para los Juegos Nacionales: Contraloría

Pereira

Las canchas de tenis de La Villa Olímpica de Pereira están incluidas en la lista de nueve escenarios que tienen un alto riesgo de no ser entregados a tiempo para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2023. Así lo indicó la Contraloría General de la República -CGR- en su cuarto informe de seguimiento a las obras de infraestructura de las justas deportivas que se celebrarán en el eje cafetero a partir del 11 de noviembre.

El informe detalla que, aunque las canchas de tenis cuentan con un contrato ya adjudicado, en éstas aún no han empezado las adecuaciones. Dicha realidad contrasta con lo expresado el pasado 6 de julio a Caracol Radio por parte de Mauricio Gallego, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Risaralda –EDUR-, entidad que tiene adjudicado el contrato de la obra, quien expresó que el proyecto se está ejecutando acorde al cronograma establecido.

Las canchas de tenis de Risaralda estarán listas para Juegos Nacionales: gerente de EDUR Aunque ya se confirmó que las obras complementarias del escenario deportivo no se ejecutarán antes de la realización de las justas deportivas, los requerimientos técnicos si se entregarían a tiempo.

Sin embargo, la Contraloría agregó que su informe fue respaldado por las veedurías ciudadanas de los tres departamentos sedes de los Juegos: Caldas, Quindío y Risaralda, cuyos resultados coinciden con los del ente de control.

Respecto a este tema, en diálogo con Caracol Radio, el subdirector de los Juegos, Andrés Felipe Rendón, fue enfático al ratificar que el tenis sí se hará en las canchas de la villa; sin embargo, cuando habló de las obras lo hizo en tiempo futuro y no descartó un ‘plan b’: “El tenis de campo no se va a pasar para ningún escenario alterno, al menos no hasta el momento… nosotros hemos tenido en cuenta los diferentes ‘planes b’ y temas de contingencia para todos los escenarios deportivos donde vamos a realizar los Juegos Nacionales; sin embargo, a la fecha, la postura oficial es que los vamos a desarrollar en la Villa Olímpica y se van a hacer las adecuaciones requeridas para el desarrollo de la competencia”.

Previendo lo que parece una inminente contingencia, semanas atrás la organización de los Juegos Nacionales, representantes del Ministerio del Deporte y de la Federación Colombiana de Tenis de Campo, se reunieron con los directivos del Club Campestre de Pereira para alistar, de ser necesario, su campo deportivo y realizar allí esta disciplina en el marco de los Juegos.

El informe de la CGR indica que el 30 % de los 23 proyectos de infraestructura (siete escenarios), ya no tienen viabilidad para su entrega antes de las competencias, nueve más tienen el riesgo de no estar listos y solamente en siete sí se están ejecutando a tiempo las obras establecidas en los cronogramas.

Además del escenario de tenis de Pereira, también están en duda el complejo acuático de Manizales y el coliseo multipropósito en Armenia, entre otros.