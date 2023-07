Subsidio de vivienda 2023: de cuánto es y quiénes son beneficiarios

En Colombia existen diversos subsidios que buscan beneficiar a los ciudadanos para que puedan alcanzar de manera más sencilla sus sueños, bien sea en temas de educación, alimentación, o vivienda. El subsidio Mi Casa Ya es uno de los programas que promueve la ayuda para que las personas puedan adquirir vivienda nueva.

Dicho programa fue lanzado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en el año 2015. Tras su éxito al ayudar a los colombianos, los gobiernos han decidido mantenerlo.

Lo anterior, ocurrió pese a que el pasado mes de octubre del 2022 se presentó un déficit en el presupuesto, debido a que los recursos de ese año se habían terminado. Es decir que, aunque ocurrió el déficit, el programa continúo. Esto tras el anuncio del Ministerio de Vivienda del gobierno Petro.

El anuncio de esa cartera fue recibido como una gran noticia, pues al rededor de 2.000 familias se habrían visto perjudicadas, al no recibir el subsidio que les permitiría firmar las escrituras para sus casas. Ante dicha preocupación, el Ministerio de Vivienda detalló que ese programa es prioridad para este Gobierno

¿Quiénes son beneficiarios del subsidio Mi Casa Ya 2023?

Este subsidio pretende llegar a familias que tengan ingresos inferiores a cuatro SMMLV, es decir, menos de cuatro millones de pesos.

Pero, además, desde el Ministerio se ha detallado que este programa va dirigido a los colombianos que están interesados en adquirir una vivienda nueva. No obstante, quienes deseen solicitarlo no pueden ser personas que en el pasado han sido “beneficiarios de otro subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés y que no son propietarios en el territorio nacional.”

Para poder recibirlo las personas deben asegurarse de realizar la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20 para hogares urbanos y rurales.

Esto último fue modificado hace poco por el Ministerio: “Teniendo en cuenta la solicitud de la ciudadanía, ajustamos el requisito de clasificación del Sisbén IV para que más hogares se puedan postular. Se tendrá un único criterio a nivel nacional, por lo que hogares clasificados entre los subgrupos A1 y D20 podrán postularse.”

¿De cuánto es el valor del subsidio Mi Casa Ya 2023?

La cifra del subsidio varía dependiendo la clasificación a la que pertenezca el solicitante. Por lo tanto, los hogares que están clasificados entre los “subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)” detalla el Ministerio.

Mientras que los hogares entre C9 y D20 se les otorgará un subsidio equivalente a 20 SMMLV.

Ahora bien, aquellas personas que no tienen una clasificación en el Sisbén IV, pero que ya se han inscrito para el subsidio deberán ir a la oficina más cercana del Sisbén para solicitar la aplicación de la encuesta.