Investigación científica concluyó que la sandía es un viagra natural; esta es la razón

La sandía es una de las frutas más codiciadas en diferentes territorios del mundo y además de ser deliciosa, su gran cantidad de agua la hace perfecta para refrescarse en un día bastante caluroso. Específicamente en Colombia es una fruta muy abundante y las personas suelen añadirla a su dieta más que todo en el desayuno, aunque va bien en cualquier momento del día.

Además, nutricionalmente es una fuente de alimento bastante recomendada, ya que aparte de hidratar a la persona que la consume, es buena para el corazón, es baja en calorías pese a lo dulce que es, sube los niveles de energía, también es bastante amigable para los ojos y reduce la inflamación en articulaciones y demás partes del cuerpo. No obstante, existe un mito que dice que esta fruta es como un viagra, afirmación que la Universidad de Texas verificó.

¿La sandía es como el viagra?

La simple respuesta a esta pregunta es si, no obstante, tiene un soporte científico, el cual confirmó que comparte muchos elementos que se utilizan en este tipo de medicamentos para de una u otra manera revitalizar el aparato reproductor masculino para poder tener relaciones sexuales por un tiempo prolongado.

Tenga en cuenta que el viagra es un fármaco que se emplea en su mayoría para tratar la disfunción eréctil y demás problemas asociados a la falta de líbido en el hombre. La sandía no se usa para esto, pero según los investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos, puede llegar a ser más efectivo que cualquier componente químico del medicamento.

Técnicamente, la fruta contiene altos niveles de citrulina, sustancia que relaja los vasos sanguíneos y además, cuando se consume este alimento, la sustancia se convierte en arginina, un tipo de aminoácido que según los expertos incentiva y mejora la producción de ácido nítrico, compuesto que también se encarga de relajar los vasos.

En el estudio se aclaró que son los mismos efectos que tiene el viagra en el organismo para tratar la disfunción eréctil y para prevenirla. El único inconveniente que tiene la fruta para ser el viagra perfecto, es que la mayor parte de su componente principal, la citrulina, no se encuentra en la pulpa, sino en la corteza que no se come, por esta razón se está avanzando en experimentos que permitan producir sandías con mayor concentración de este compuesto.

Bhimu Patil, director del Centro de Mejora de Frutas y Vegetales de la Universidad de Texas, señaló lo siguiente en la publicación: “Cuanto más estudiamos las sandías, más nos convencemos de lo asombrosa que es la fruta al proporcionar elementos de fortalecimiento al cuerpo humano. Es posible que la sandía no sea tan específica en cuanto a su uso como la viagra, pero su consumo es una buena forma de dilatar los vasos sanguíneos sin producir efectos secundarios”.