Víctor Ibarbo podría dejar el América: la condición que marcará su futuro en el club

Víctor Ibarbo llegó al América de Cali con el rótulo de ser un fichaje ilusionante para el equipo de cara al nuevo semestre a pesar de no haber tenido actividad desde hace más de un año. Sin embargo, se lesionó en un entrenamiento durante la pretemporada y él mismo se encargó de dejar claro que no continuaría en la institución partiendo de esa situación.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el atacante de 33 años se refirió al inconveniente que sufrió y la manera en la que está afrontando este revés en su carrera sin ni siquiera haber disputado un solo minuto con la institución Escarlata.

Respecto a la lesión que sufrió en la rodilla, destacó: “Creo que me operan mañana, es una limpieza; a ver cuánto tiempo voy a estar por fuera, pero lo más probable es que sean meses. No sé cuántos meses serían fuera de la cancha. La limpieza sería menisco. Creo yo que es menisco, porque uno es futbolista y sabe cuándo le pasa algo en la rodilla, sabe lo que se está moviendo allá”, dijo en principio detallando la situación.

Sobre la forma en la que se lesionó, explicó: “Yo me lesiono en un entrenamiento. Yo estuve entrenando con Águilas 7 meses y entrenaba con el equipo de profesionales, así es el fútbol, llego acá y me lesiono bobamente”.

Sin embargo, Ibarbo aseguró que no aguantaría estar sin competencia al lado de los grandes jugadores del club, por lo que su continuidad dependerá del tiempo de baja que le dé la operación que se le practique. “Si me dicen cuatro meses, cinco meses, lo más lógico es no seguir, porque no voy a aguantar ese voltaje tan fuerte. Cuatro a seis semanas si vale la pena, se pasan volando”, reveló.

“Son excelentes jugadores en el América y no poder compartir con ellos en el momento que se requiere, no poder disfrutar de esos talentos es muy duro. Lo digo porque al no estar vinculados a un club y ahora estar vinculados y lesionarte, es duro. Pero acá estamos enfrentándolo. Todavía no me voy a retirar”, añadió.

No tenía pensado jugar en Colombia

“Eso fue algo extraño porque en ningún momento pensé en jugar en Colombia, solo le dije al profe (Lucas González) y al presidente (de Águilas), porque soy allegado al presidente y le dije que si me podía dejar entrenar con Águilas y él lo hizo, gracias a Dios está Alexis, Tabares que me formó y el profe Lucas. Hacemos un vínculo de respeto, siempre me metió y me hizo partícipe como si fuera un jugador de Águilas más, él me ve que estoy en perfectas condiciones, pero nunca pedí jugar en Colombia, mi idea era jugar en el exterior, pero llega mi familia y quiero acompañar a mi hijo en su trayectoria como futbolista y de ahí sale la idea de quedarme en Colombia. Acá estamos, queriendo jugar lo más rápido posible”.

